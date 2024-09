Max Verstappen: «Daniel Ricciardo hat sich bewiesen»

In Singapur machen Gerüchte die Runde, es könnte das letzte Rennen von Racing Bulls-Pilot Daniel Ricciardo sein. Sein Ex-Kollege Max Verstappen: «Daniel ist ein toller Kerl. Er hat sich als großartiger Fahrer bewiesen.»

Seit dem Rennwochenende in Baku und nun vermehrt auch in Singapur machen im Fahrerlager der Formel 1 Gerüchte die Runde, dass Daniel Ricciardos Zeit bei den Racing Bulls schon nach dem Singapur-Wochenende enden könnte. Demnach soll er sein Cockpit für Liam Lawson räumen müssen. Team-Offizielle sagen, eine Entscheidung sei noch nicht gefallen.

Ricciardos früherer Teamkollege Max Verstappen findet sehr warme Worte für den Australier und dessen Zeit in der Formel 1.

Verstappen und Ricciardo waren von 2016 bis 2018 bei insgesamt 58 Rennen für Red Bull Racing Teamkollegen. Mit keinem anderen Piloten verbrachte Ricciardo so viel Zeit gemeinsam bei einem Team wie mit Max Verstappen.

Auf die Frage, ob Ricciardo es verdiene, in der Formel 1 zu bleiben, sagte Verstappen: «Daniel ist ein toller Kerl. Ich denke, er hat sich als großartiger Formel-1-Fahrer bewiesen. Er ist ein Freund von mir. Und ich denke, dass es im Allgemeinen nie schön ist, sich ständig in einer solchen Position zu befinden. Aber andererseits denke ich auch nicht, dass er sich selbst bemitleiden muss.»

Er erklärt: «Manchmal laufen die Dinge in bestimmten Phasen der Karriere vielleicht nicht so, wie man es sich wünscht, aber man hat immer noch viel mehr erreicht, als man sich je erträumt hätte. Selbst wenn dies also, sagen wir, das letzte Rennen oder was auch immer ist, kann man immer noch auf etwas Erstaunliches zurückblicken, das nicht viele Menschen erreichen können, und vielleicht auch etwas anderes im Leben tun. Ich meine, warum nicht? Andere Rennserien oder auch nicht. Vielleicht einfach auf der Farm entspannen. Viel Spaß haben.»

Verstappen: «Er ist ein toller Typ. Für mich ist es nicht wirklich wichtig, ob man es verdient hat, hier zu sein. Viele Leute haben es verdient, hier zu sein. Einige haben es nicht verdient, hier zu sein. So ist das Leben auch in allen möglichen anderen Sportarten. So ist es nun mal.»

Daniel Ricciardo selbst hatte am Donnerstag gesagt: «Ich denke nicht, dass das mein letztes Rennen ist, aber ich würde das auch nicht zu 100 Prozent ausschließen oder mein Haus darauf verwetten. Denn ich bin schon zu lange bei diesem Sport dabei, um nicht zu wissen, dass das passieren kann. Wir wissen, wie dieser Sport funktioniert und es wäre auch nichts Neues, wir haben das schon erlebt, dass Piloten die Saison nicht beendet haben.»

1. Training, Singapur

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,763 min.

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,839

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,952

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,097

05. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:32,263

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,369

07. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:32,375

08. Alex Albon (T), Williams, 1:32,451

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:32,610

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:32,615

11. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:32,618

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:32:679

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,694

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,767

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:32,778

16. George Russell (GB), Mercedes, 1:33,334

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,377

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:33,485

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:33,585

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,797