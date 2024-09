James Vowles: Was Colapintos Stimme über ihn verrät

Williams-Teamchef James Vowles ist mehr als zufrieden mit seinem neuen Schützling Franco Colapinto. Der Sargeant-Ersatz begeistert. Vowles verrät jetzt, warum man an Colapintos Stimme seine Qualität erkennen kann.

Franco Colapinto holte in seinem zweiten Formel-1-Rennen überhaupt direkt mit Platz 8 vier Punkte. Der junge Argentinier begeistert die Formel 1 – und den Fußball. Seine beiden Landsmänner Sergio Kun Agüero und der mehrfache Weltfußballer Lionel Messi haben sich für Colapinto starkgemacht. Trotz seiner Beförderung von der Formel 2 in die Formel 1, wo er bei Williams Logan Sargeant ersetzt, hat er für 2025 kein Cockpit. Er ist derzeit bei Sauber im Gespräch.

Williams-Teamchef James Vowles ist sehr zufrieden mit den Leistungen seines Schützlings – und verrät, inwiefern Colapintos Stimme zeigt, was für ein starker Pilot er ist.

Vowles: «Er hat absolut hervorragende Arbeit geleistet. Er ist einfach direkt mit beiden Beinen voran hineingesprungen und schwimmt seitdem. Er macht das wirklich gut. Bei seinem zweiten Grand Prix überhaupt zu punkten und nur ein paar Sekunden hinter Alex (Teamkollege Albon, Anm.) zu liegen, ist außergewöhnlich.»

Der Brite gibt zu, dass er sogar die Erwartungen übertroffen hat: «Wir wussten, dass er schnell ist, deshalb haben wir ihn ins Auto gesetzt, aber wir haben erwartet, dass er mehr Zeit braucht, um auf Touren zu kommen. In Monza war das in etwa das, was ich mir erhofft hatte, aber auf eine neue Strecke zu gehen, auf der man noch nie zuvor war und im ersten freien Training wirklich das Tempo vorzugeben, und selbst nach einem Unfall direkt wieder das Tempo zu erreichen, ist eine Herausforderung, und er ist sehr, sehr gut darin, den ganzen Druck, der auf seinen Schultern lastet, zu absorbieren und einfach Leistung zu bringen.»

Auf die Frage nach Colapintos stärksten Eigenschaft sagt Vowles: «Wie ruhig er unter Druck bleibt. Es ist immer schwer zu beschreiben, was mit diesen Eliteathleten passiert, wenn sie in die Formel 1 aufsteigen. Es ist eine völlig andere Welt und der Druck steigt exponentiell an. Er nimmt alles mit Gelassenheit. Man kann es über Funk hören, man muss nur auf seine Stimme hören. Er ist einfach unglaublich ruhig und gefasst und will nur mehr Informationen, mehr Informationen. Das ist ein Zeichen, dass er in der Lage ist, mit dem, was passiert, umzugehen.»

Der Williams machte in den ersten beiden Trainings am Freitag einen überraschend guten Eindruck. Colapinto fuhr in der ersten Session die elftschnellste Zeit, in der zweiten landete er auf Rang 16, fuhr jedoch lange auf dem harten Reifen.

2. Training, Singapur

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,727 min.

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,785

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,356

04. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,468

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,474

06. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:31,478

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,488

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,598

09. Alex Albon (T), Williams, 1:31,650

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,667

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,709

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,750

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,793

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,957

15. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,021

16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:32,057

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:32,119

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,222

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:32,359

20. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:32,786

1. Training, Singapur

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,763 min.

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,839

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,952

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,097

05. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:32,263

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,369

07. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:32,375

08. Alex Albon (T), Williams, 1:32,451

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:32,610

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:32,615

11. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:32,618

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:32:679

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,694

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,767

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:32,778

16. George Russell (GB), Mercedes, 1:33,334

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,377

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:33,485

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:33,585

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,797