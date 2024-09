Formel 1 in Singapur: Q3-Angst bei Lewis Hamilton 20.09.2024 - 20:04 Von Silja Rulle

© LAT Lewis Hamilton in seinem Mercedes. Das Team fährt in Singapur mit einer Jubiläums-Lackierung für Sprit-Lieferant Petronas

Nach einem ernüchternden Trainings-Freitag in Singapur fürchtet Lewis Hamilton, dass sein Auto es am Samstag nicht mal bis in die dritte Qualifying-Session schaffen könnte. George Russell spricht über seinen Crash.