Ferrari: Reifen-Spielchen und schlechte Startposition

Im Singapur-Grand-Prix waren beide Ferrari richtig stark unterwegs. Die entsprechenden Ergebnisse blieben aber aus, weil die Startposition in Folge eines miesen Qualifyings einfach nicht gut genug waren.

Das Erbe vom Samstag belastete bei der Scuderia Ferrari den Sonntag.

Das dritte Qualifying in Singapur ging für Ferrari mächtig in die Hose. Carlos Sainz verunfallte, konnte keine Zeit setzen. Und Charles Leclerc wurde seine schnellste Runde gestrichen, wodurch er ebenfalls keine schnellste Zeit hatte. Die Startplätze 9 und 10 also für die Scuderia.

Ein Grund für die Schwierigkeiten in der Quali sind wohl auch die Reifentemperaturen gewesen.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur über die Reifenproblematik: «Ich glaube, die Geschichte hatte nichts mit den Reifendecken zu tun, sondern damit, dass wir beim Verlassen der Box alle eine Art Spiel spielten, weil niemand der Erste sein wollte. Niemand wollte Letzter sein. Wir haben eine Finte gemacht, um das Auto aus der Boxengasse fahren zu lassen, und alle haben versucht, die anderen zu kopieren. Und dann haben wir an der Boxenausfahrt angehalten. Wir haben einen großen Teil davon wieder gutgemacht, aber es stimmt, dass wir in Kurve 2 etwas niedriger bei der Reifentemperatur angekommen sind, aber nur geringfügig.»

Der Franzose weiter: «Wir haben eine Runde, in der man in Kurve 1 um den letzten km/h kämpft, denn am Ende des Tages, wenn man ein Hundertstel hinter dem Fahrer vor einem liegt, bereut man es, wenn man nicht alles gegeben hat. Es ist, wie es ist. Wir müssen das akzeptieren, das habe ich mit Charles besprochen, und es gehört zum Spiel dazu.»

Vasseur appellierte, dass es mehr Beständigkeit über das Wochenende hinweg braucht. Im Rennen bewiesen die Ferrari eine starke Pace – die die Fragen aufwirft, was drin gewesen wäre, wenn die Startpositionen von Charles Leclerc und Carlos Sainz besser gewesen wären.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (IR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0