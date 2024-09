Fernando Alonso (Aston Martin): «Müssen nachlegen»

In Singapur holte Aston Martin-Star Fernando Alonso als Achter vier frische WM-Punkte. Das jüngste Top-10-Ergebnis täuscht aber nicht darüber hinweg, dass der Rennstall aus Silverstone nachlegen muss, betont der Spanier.

In den vier Rennen, die seit der Sommerpause stattgefunden haben, konnte Fernando Alonso drei Mal punkten. Der ehrgeizige Spanier holte in Zandvoort als Zehnter einen WM-Zähler, in Aserbaidschan schaffte er es sogar als Sechster ins Ziel und sicherte sich damit acht WM-Punkte und im Flutlicht-Rennen auf dem Marina Bay Street Circuit in Singapur holte er sich als Achter vier weitere wichtige Zähler.

Der zweifache Champion aus dem Aston Martin Team macht sich aber nichts vor. Er weiss, dass der achte Platz besser aussieht als die aktuelle Performance der Grünen. Auch Teamchef Mike Krack gestand: «Ich glaube, wir sind eigentlich nicht so stark gewesen, um den achten Platz zu erreiche. Wir schnitten besser ab als erwartet.»

Alonso forderte nach dem Fallen der Zielflagge denn auch: «Wir müssen nachlegen.» Tatsächlich wird der Rennstall aus Silverstone in den kommenden WM-Runden noch Neuerungen ans Auto bringen, die schon lange geplant waren, wie Krack erklärte. Auch der 32-fache GP-Sieger bestätigte: «Es sind ein paar neue Teile in Arbeit, die in den nächsten paar Rennen ans Auto kommen werden.»

Diese seien sicherlich auch mit Blick auf die nächste Saison, in der es keine grossen Regeländerungen geben wird, hilfreich, betonte Alonso: «Die Autos werden sich zwischen dem letzten Teil der diesjährigen Saison und dem Start des nächsten Jahres nicht so sehr verändern. Ich habe auf jeden Fall keine revolutionären Anpassungen bei irgendeinem Team gesehen.»

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0