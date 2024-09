Auf dem Weg in die F1: Charlie Wurz lässt sich Zeit 30.09.2024 - 15:02 Von Gino Bosisio

© Motorsport Images Charlie Wurz

Der Sohn des österreichischen Ex-Formel-1-Piloten Alex Wurz tritt kommenden Saison im Trident-Team in der Formel 3 an. Er verzichtet damit auf den Aufstieg in die Formel 2.