Fernando Alonso über Newey-Faktor: «Das braucht Zeit»

Das Aston Martin Team hat mit Adrian Newey einen Top-Designer engagiert, der den Rennstall aus Silverstone an die Spitze bringen kann. Ob Fernando Alonso von der Arbeit des Briten profitiert, bleibt abzuwarten.

Die Ambitionen von Aston Martin-Oberhaupt Lawrence Stroll sind offensichtlich: Der kanadische Milliardär will in der Formel 1 an die Spitze des Feldes rücken, und für dieses Vorhaben greift er tief in die Tasche: Die Errichtung eines neuen Formel-1-Werks samt neuem Windkanal ist nur ein Beispiel dafür, dass Stroll keine Kosten und Mühen scheut.

Auch beim Personal legt der Teambesitzer nach, prominenteste Verpflichtung ist dabei Adrian Newey, dessen Konstruktionen schon viele WM-Erfolge eingefahren haben. Fernando Alonso weiss, dass der britische Designer, der zuletzt lange als Technikchef von Red Bull Racing tätig war, ein wichtiger Erfolgsfaktor ist.

Auf die Frage, ob die Verpflichtung des 65-jährigen Ingenieurs seine beste Chance darstelle, den langersehnten 33. GP-Sieg seiner Karriere zu erobern, erklärte der zweifache Champion: «Mal schauen, wir können die Zukunft nicht vorhersehen, aber wie ich schon gesagt habe, kommt in den nächsten Monaten viel Gutes für das Team, speziell der neue Windkanal. Der könnte ein entscheidenden Erfolgsfaktor sein.»

Auch das neue, deutlich grössere Werk und der Ausbau der Mannschaft von Aston Martin lasse Hoffen, ergänzte der Spanier, der auch betonte: «Schritt für Schritt sorgen wir dafür, dass wir alle Zutaten für den ersten GP-Sieg des Teams haben und ich hoffe, dass wir in Zukunft auch um die WM-Titel kämpfen können. Aber das braucht Zeit, und ich bin mir bewusst, dass ich diese in gewisser Hinsicht nicht habe. Aber ich bin entspannt und geniesse es.»

Newey wird im März des nächsten Jahres seine Arbeit bei Aston Martin aufnehmen, entsprechend gering schätzt Alonso dessen Einfluss auf die Entwicklung des 2025er-Autos ein. «Das wäre schön, aber ich glaube nicht, dass er sich mit dem Auto fürs nächste Jahr befassen wird. Im März 2025 werden wohl die meisten Teams den Fokus bereits auf die 2026er-Projekte und die Regeländerungen gelegt haben», prophezeit der Formel-1-Routinier.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0