Alex Albon und Carlos Sainz: Druck wegen Colapinto?

Im nächsten Jahr wird Williams mit Alex Albon und Carlos Sainz auf Punktejagd gehen. Das Duo ist unter Druck, weil das Team auch den jüngeren und günstigeren Franco Colapinto haben könnte, ist Günther Steiner überzeugt.

Franco Colapinto hat in Italien sein GP-Debüt für das Williams-Team gegeben, er durfte das Cockpit des in Ungnade gefallenen Amerikaners Logan Sargeant übernehmen. Seitdem überzeugt der Argentinier mit starken Auftritten. Im ersten GP-Einsatz fuhr er von Startplatz 18 auf Rang 12. In Baku sammelte er als Achter Punkte, nachdem er sich einen Platz im Q3 gesichert hatte. Und in Singapur verpasste er die Top-10 als Elfter nur knapp.

Der ehemalige Haas-Teamchef Günther Steiner ist sich sicher: Der talentierte 21-Jährige setzt Alex Albon und Carlos Sainz unter Druck, die als Stammfahrer für die Saison 2025 verpflichtet wurden. Er sagt über Colapinto: «Ich respektiere Alex Albon sehr, er ist ein guter Fahrer, aber dieser Colapinto kommt in den Sport und schlägt Albon fast, und wir alle wissen, was er kann. Und dieser Fahrer hat für 2025 kein Cockpit.»

Er habe Colapinto nicht auf dem Radar gehabt, verrät Steiner ausserdem. Und er betont: «Ich denke, Williams wird sich im nächsten Jahr genau anschauen, wo Alex und Carlos vergleichsweise stehen. Und wenn sie ähnlich abschneiden, dann wird sich das Team sagen: ‚Hey, wir haben Colapinto, der zehn Jahre jünger als diese Beiden ist, und er kostet deutlich weniger Geld, hat aber kein Cockpit.»

Das Team sei da in einer guten Position, ist der Südtiroler überzeugt. «Ich bin mir sicher, dass sie versuchen werden, einen Platz für ihn zu finden, und die Leute haben ihn sicher auf dem Schirm, nachdem er so gute Leistungen gezeigt hat. Klar, er hatte ein paar kleinere Abflüge, aber er liefert auch beachtliche Leistungen ab. Er muss zeigen, dass er es verdient hat, in der Formel 1 zu sein, und das hat er auch. Meiner Meinung nach hat er Williams mit seinen bisherigen Renneinsätzen gezeigt, dass er es verdient hat, in der Startaufstellung zu stehen.»

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0