Lewis Hamilton: «Ich bete vor jedem Rennen»

Lewis Hamilton hat in einem sehr persönlichen Interview mit der «Sunday Times» auch über die Gefahren des Sports gesprochen. Der siebenfache Weltmeister offenbarte dabei, dass er vor jedem Rennen betet.

Lewis Hamilton hat noch nie ein Geheimnis um seinen Glauben an Gott gemacht. Der erfolgreichste Fahrer in der Geschichte der Formel 1 hat während seiner ganzen Karriere immer wieder betont, dass ihn dieser inspiriert. Auch im jüngsten Interview mit der «Sunday Times», im dem der Mercedes-Star viel Persönliches preisgibt, spricht er über seinen Glauben und offenbart, dass er sich jedes Mal, bevor er ein Rennen bestreitet, an Gott wendet.

Der siebenfache Weltmeister erzählt: «Ich bete vor jedem Rennen, ich bete darum, dass alle sicher ins Ziel kommen.» Dafür besteht keine Garantie, auch wenn die Verantwortlichen des Sports fortwährend alles unternehmen, um die Formel 1 sicherer zu gestalten. Todesangst verspürt der 105-fache GP-Sieger denn auch keine, wie er beteuert.

«Nein, das tue ich nicht», erklärt Hamilton auf die entsprechende Frage. Fügt aber auch gleich an: «Dennoch, wir sind mit unglaublichen Geschwindigkeiten unterwegs. Das muss man respektieren. Deshalb verbringe ich die Zeit mit meiner Familie und meiner Mutter auch immer ganz bewusst.»

«Ich frage mich: Ist dies das letzte Mal, dass ich sie umarmen werde? Denn du kannst es einfach nicht sicher wissen, da gibt es keine Garantien», ergänzt der 39-Jährige, der nach der laufenden Saison zum Ferrari-Team wechseln wird.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0