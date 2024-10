Renault beendet F1-Motorprojekt: So geht es weiter

Was der damalige Alpine-Teamchef Bruno Famin bereits angekündigt hatte, ist nun endgültig entschieden: Der Formel-1-Rennstall führt das F1-Motorprojekt für 2026 nicht fort und wird ab 2026 ein Motor-Kundenteam.

Bruno Famin fiel es bei seinem letzten Auftritt in einer FIA-Pressekonferenz am Circuit de Spa-Francorchamps sichtlich schwer, die Motor-Pläne von Renault zu verkünden. Minutenlang stammelte der Franzose rum, am Ende bestätigte er, dass der französische Autobauer beschlossen hatte, die Arbeit am Formel-1-Motor der nächsten Generation einzustellen.

Dagegen regte sich einiger Widerstand, in Monza protestierten einige Mitarbeiter gegen die Beendigung des Motor-Projekts im Werk in Viry-Châtillon, dessen ersten Ergebnisse Berichten zufolge vielversprechend ausgefallen sind. Dennoch kamen die Entscheidungsträger bei den Franzosen zum Schluss, dass der Rennstall mit einem Kundenmotor konkurrenzfähiger sein wird.

Alle betroffenen Mitarbeiter sollen in anderen Projekten weiterarbeiten, im Rahmen des neu geschaffenen Alpine Hypertech Zentrums. Alpine-CEO Philippe Krief sagt dazu: «Die Schaffung dieses Zentrums ist ein Schlüsselfaktor in der Entwicklungsstrategie von Alpine und generell in der Innovationsstrategie der ganzen Gruppe.»

«Es ist ein Wendepunkt in der Geschichte des Werks in Viry-Châtillon. Es ist ein Wendepunkt in der Geschichte des Standorts Viry-Châtillon, der die Kontinuität eines Know-hows und die Einbeziehung seiner einzigartigen Kompetenzen in die ehrgeizige Zukunft des Konzerns gewährleisten und gleichzeitig die Position von Alpine als innovatives Unternehmen stärken wird», ist sich der Franzose sicher, der auch versichert: «Die Rennsport-DNA bleibt ein Eckpfeiler der Marke.»

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0