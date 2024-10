Pierre Gasly (Alpine): «Nur Sauber liegt hinter uns»

Wie die meisten Formel-1-Teams hat auch Alpine weitere neue Teile für das 2024er-Auto geplant – sehr zur Freude von Pierre Gasly, der überzeugt ist: Das Team wird mit weiteren Upgrades einen Schritt nach vorne machen.

Pierre Gasly war nach dem Rennen in Singapur so gar nicht glücklich mit der Strategie seines Teams. Er klagte, dass er für seinen Teamkollegen Esteban Ocon geopfert wurde, der als Dreizehnter auch leer ausgegangen, aber deutlich weiter vorne gelandet war.

Gasly, der als Siebzehnter und damit Zweitletzter ins Ziel gekommen war, räumte aber auch ein: «Im Grunde genommen sind wir einfach zu langsam, und das zwingt uns dazu, interessante Strategien auszuprobieren.» Und da das Tempo fehle, um aus eigener Kraft in die Top-10 zu kommen, sei das Vorgehen des Teams nachvollziehbar.

Abhilfe soll das nächste Upgrade schaffen, das Alpine angekündigt hat. Allerdings ist noch nicht klar, ob es schon in Austin auf die Strecke kommt. «Wir werden einen Schritt nach vorne machen, wenn wir mehr Upgrades haben», ist sich Gasly sicher. Er betont: «Vor drei Rennen wurde ich in Zandvoort noch Neunter. Danach waren wir im Niemandsland.»

«Ich denke, wir müssen genau analysieren, was wir getan haben und was in unseren Händen liegt. Es ist klar, dass wir derzeit das neuntschnellste Auto haben. Ich denke, nur Sauber liegt hinter uns, und der Rückstand auf die Jungs vor uns wird mit jedem Wochenende grösser», sprach der Franzose Klartext.

«Wir müssen also nachlegen und ein paar neue Teile sollen auch kommen. Und ich bin überzeugt, dass wir das Team und die entsprechenden Leute haben, um die richtigen Schritte zu machen. Nur läuft das Vorankommen derzeit etwas zu langsam, und die Saison neigt sich immer mehr ihrem Ende zu», fügte Gasly an.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0