Formel-1-Veteran Nico Rosberg warnt Aston Martin Team

Ex-Formel-1-Pilot Nico Rosberg warnt das Aston Martin Team davor, das gleiche Schicksal wie der Fussball-Klub Paris Saint-Germain zu erleiden. «Adrian Newey braucht den Rest des Teams», betont der 2016er-Weltmeister.

Aston Martin-Oberhaupt Lawrence Stroll hat bereits bei der Übernahme des Rennstalls aus Silverstone kein Geheimnis aus seinen Ambitionen gemacht und gleich das grosse Ziel, den WM-Titel zu gewinnen, ausgerufen. Der ehrgeizige Milliardär scheut denn auch keine Kosten und Mühen, um die Mannschaft, für die sein Sohn Lance Stroll und der zweifache Champion Fernando Alonso an den Start gehen, zu verstärken.

Der Kanadier konnte einige hochkarätige Profis an Bord holen, darunter auch Adrian Newey, der jahrelang als technischer Direktor für das Red Bull Racing Team arbeitete und seine ganze Karriere hindurch viele Erfolge feiern konnte. Neben dem Start-Designer haben auch Dan Fallows von Red Bull Racing, Enrico Cardile von Ferrari und der frühere Mercedes-Ingenieur Andy Cowell einen Aston Martin-Vertrag unterschrieben.

Doch das Star-Aufgebot alleine reicht nicht, um an die Spitze zu kommen, warnt GP-Veteran Nico Rosberg. Der «Sky Sports F1»-Experte verwies in Singapur auf das Beispiel des Fussball-Klubs Paris Saint-Germain, der in der Champions League nicht triumphierte, obwohl von 2021 bis 2023 die Superstars Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappe an Bord waren.

«Man schaue sich PSG beim Fussball an, sie hatten Messi, Neymar und Mbappe gleichzeitig in der Mannschaft, drei der besten Spieler aller Zeiten, und auch alle anderen waren sehr gut. Trotzdem haben sie nie den Champions League-Triumph geschafft. Denn es ist natürlich grossartig, die Besten an Bord zu holen. Aber sie müssen auch optimal zusammenarbeiten, damit der grosse Erfolg kommt», betonte der Deutsche.

«Adrian Newey braucht den Rest des Teams, er wird nicht ganz alleine ein Weltmeister-Auto auf die Räder stellen können. Natürlich kann er eine gute Richtung vorgeben und das Team gut leiten, aber die Mannschaft muss mit ihm brillieren. Man wird sehen, ob das passiert, es wird sicherlich eine Herausforderung, alle gut zu integrieren und dafür zu sorgen, dass alle als eine Familie in die gleiche Richtung gehen.»

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0