Nico Hülkenberg (Haas): Krank, aber Rang 8 erkämpft

​Haas legt weit zu: Nach den Rängen 7 (Kevin Magnussen) und 8 (Nico Hülkenberg) im Austin-Sprint nun Platz 8 von Hülki im USA-GP. Der Emmericher gibt zu: «Ich selber war nicht ganz auf der Höhe.»

Die jüngsten Entwicklungen am Haas-Rennwagen haben sich bewährt: Beim Heimauftritt in Texas konnte die Mannschaft von Werkzeugmaschinen-Hersteller Gene Haas schon im Sprint glänzen, mit dem Dänen Kevin Magnussen auf Platz 7 und mit dem Deutschen Nico Hülkenberg auf Rang 8.

Im Grand Prix legte Hülki nach: Klasse Fahrt zum achten Rang, damit im Konstrukteurs-Pokal nun zwei Punkte vor den Racing Bulls auf dem sechsten Platz.

Der inzwischen 222-fache GP-Teilnehmer, solider WM-Zehnter, gibt nach dem Grand Prix zu: «Ich bin dieses Wochenende gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe und von daher etwas platt – aber ich bin happy.»

«Ich hatte schon ein sehr gutes Gefühl bei den Erkundungsrunden vor der Startaufstellung. Es hat sich alles sehr leicht und reibungslos angefühlt, und dieses gute Gefühl ist im Rennen geblieben. Ein Einstopp-Rennen war nicht geplant, aber es war eine Option, die wir uns offenlassen wollten. Die Rennumstände und der Speed haben uns darin bestärkt, es zu versuchen. Das war richtig.»



«Wir haben einen guten Lauf. Es gab organisatorische Veränderungen im Winter, aber auch auf der technischen Seite läuft die Arbeit viel runder, was die Abläufe angeht und von der Kommunikation zwischen den Abteilungen her. Wir haben in diesem Jahr vier, fünf grössere Updates gebracht, und jedes Mal ist etwas passiert. Nicht immer zu 100 Prozent positiv oder gut, aber zumindest hat sich was getan und es hat sich was geändert.»



Wie geht das in Mexiko weiter? Nico: «Wir sollten auf allen verbleibenden Strecken konkurrenzfähig sein. Die meisten Teams haben ihre letzten Updates an die Rennwagen gebracht, und was wir nun an den Autos sehen, ist das, was alle bis zum Ende des Jahres haben. Mexiko ist immer ein bisschen speziell durch die Höhenlage. Ich habe ein gutes Bauchgefühl und sehe in positiver Stimmung entgegen.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0