Toto Wolff (Mercedes): Strafe ist ein kompletter Witz

​Mercedes-Pilot George Russell erhielt im USA-GP eine Fünfsekunden-Strafe, so wie später auch Lando Norris. Mercedes-Teamchef schimpfte im Rennen und kritisierte die Rennkommissare danach.

«WAS??» Das war die Reaktion von George Russell, als dem Mercedes-Fahrer am Funk eröffnet wurde, dass er eine Fünfsekundenstrafe hinnehmen muss, wegen Abdrängens von Valtteri Bottas. Russell klang dabei wie ein Teenager, dem eben eröffnet worden ist, dass er nicht ans Taylor Swift-Konzert gehen kann.

Kurz darauf meldete sich sogar Mercedes-Teamchef Toto Wolff am Funk: «Ein kompletter Witz, diese Strafe, ein kompletter Witz.»

Nach dem USA-GP, in welchem eine vergleichbare Strafe Lando Norris Rang 3 gegen Max Verstappen kostete, gab es einen Funkverkehr zwischen Russell und Wolff.

Russell: «Hat Verstappen eine Strafe bekommen für sein Verhalten in der ersten Kurve?» (Als sich Max vehement an die Innenseite von Norris setze, und beide dann am Kurvenausgang rechts neben die Bahn rutschten.)

Wolff: «Nein, er hat keine Strafe erhalten, aber am Ende hat Lando eine erhalten, als er zur Seite gedrängt wurde und dann aussen überholt hat. Das ist ein wenig parteiisch, aber nicht überraschend.»



Russell: «Yeah, seltsam.»



Wolff bestätigt später im Fahrerlager: «Ich finde einfach, die Strafen sind inkonstant. Zwischen George und Bottas gab es ja noch nicht mal ein richtiges Duell.»



«Im Sprint haben wir einige solcher Situationen gesehen, echte Positionskämpfe, und da habe ich keine Strafen gesehen. Diese Strafe nun zu erhalten, das ist total merkwürdig und bizarr. Ich denke, wir wissen warum, aber das kann ich nicht sagen. Sagen wir, ich finde die Entscheidungsfindung ein wenig interessant. Letztlich ist der Job des Rennkommissars schwierig. Einige sind sehr gut, und einige versuchen ihr Bestes.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0