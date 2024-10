George Russell: «Insgesamt sind die Regeln okay»

Die Formel-1-Piloten werden am heutigen Freitag über die Strafen von Austin diskutieren, wie George Russell offenbart hat. Der Mercedes-Pilot ist sich sicher: Die Regeln sind im Grossen und Ganzen in Ordnung.

Natürlich wurde auch George Russell auf die Diskussionen um die Strafen im USA-GP angesprochen, als er sich wenige Tage nach dem Austin-Rennen in Mexiko den Fragen der Journalisten stellte. Schliesslich ist der Mercedes-Star einer der Direktoren der Formel-1-Fahrervereinigung Grand Prix Drivers’ Association, kurz GPDA. Und er war einer der Fahrer, der in Austin eine Strafe kassierte, für die er wenig Verständnis zeigte.

Und Russell offenbarte: «Wir Fahrer werden nach dem Fahrer-Briefing zusammensitzen, das war schon vor dem Rennen in Austin geplant.» Der Brite fügte an: «Derzeit ist viel los, vor allem auch wegen der Fluch-Strafe, die Max Verstappen in Singapur kassiert hat, und ich schätze, wir werden mit der FIA reden, um ihren Standpunkt zu verstehen, bevor wir uns ein Urteil erlauben.»

Der 26-Jährige räumte ein, dass die Regelhüter keinen einfachen Job haben, und er warf die Frage auf, ob es nicht besser wäre, permanente Rennkommissare einzusetzen. «Die Stewards geben ihr Bestes, sie haben ihre Vorgaben, nach denen sie richten. Aber wir haben in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass die Entscheidungen konsistent sein müssen. Und es gibt nur einen Weg, dies zu erreichen, nämlich dass man bei jedem Rennen die gleichen Regelhüter einsetzt.»

«Die aktuellen Rennkommissare sind sehr erfahren, aber sie sind so gut wie freiwillig im Einsatz, es ist kein professioneller, bezahlter Job. Im Gegensatz zum Fussball – da gibt es beispielsweise auch Kontroversen, aber die Schiedsrichter sind Profis, die das als einen Vollzeit-Job ausüben – sie leben von diesem Job. Und in diese Richtung müssen wir vielleicht auch gehen», erklärte Russell.

Im Gespräch mit «Sky Sports F1» äusserte sich der Formel-1-Pilot auch zum Mitspracherecht der Fahrer bei der Formulierung der Regeln: «Wir können uns auf jeden Fall sehr gut einbringen, und wir wurden immer nach unseren Ansichten und Meinungen gefragt.»

Und der zweifache GP-Sieger ergänzte: «Man kann nie alle möglichen Szenarien in Betracht ziehen, sonst hätte man ein 100 Seiten langes Regelwerk. Man muss aus den Erfahrungen, die man macht, lernen. Ich denke, generell sind die Regeln in Ordnung. Vielleicht muss hier und da eine kleine Änderung vorgenommen werden. Persönlich denke ich, dass wir diese Diskussion nicht führen würde, wäre an jener Stelle ein Kiesbett oder Gras.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0