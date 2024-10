Diskussion um Strafen: Ist die Strecke das Problem?

Im Formel-1-Fahrerlager von Mexiko wird weiterhin lautstark über die Strafen von Austin diskutiert. Manche Fahrer sprechen von Grauzonen. Andere verweisen auf die Streckencharakteristik des Circuit of the Americas.

Die Gemüter haben sich auch Tage nach dem USA-GP noch nicht beruhigt: Im Fahrerlager von Mexiko sind die Strafen von Austin – allen voran die 5-sec-Strafe, die Lando Norris im Duell mit Max Verstappen kassiert hat – das grosse Thema. Der McLaren-Star und sein Team wollen von ihrem Recht auf Überprüfung Gebrauch machen. Verstappen verweist auf das Reglement, das ein Überholmanöver neben der Piste als illegal einstuft.

Und nicht nur die Beteiligten äussern sich zum Thema, auch viele Gegner der beiden Titelkandidaten haben ihre Meinung kund getan. Alpine-Pilot Pierre Gasly spricht etwa von einer Grauzone, die den Fahrern die Möglichkeit gibt, sich einen Vorteil zu verschaffen. Auch der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton schlägt in diese Kerbe.

Nico Hülkenberg sagt hingegen: «Ich denke, das hängt auch etwas von der Strecke ab, und in Austin ist speziell die zwölfte Kurve jedes Jahr ein Hotspot. Da passiert es ganz schnell, dass einer neben der Strecke ist, und das geschieht entsprechend oft. Ich weiss auch nicht, manchmal spielt dir das in die Hände und manchmal eben nicht. Es gehört zum Racing dazu. Mal schauen, was wir da machen können.»

Ähnlich klingt das Statement von Lokalmatador Sergio Pérez. Der Red Bull Racing-Teamkollege von Titelverteidiger Verstappen sagt: «Ich denke, Austin ist in dieser Hinsicht sicherlich das Schlimmste, wenn man sich das Layout der Strecke anschaut. In der ersten und zwölften Kurve und selbst in der elften Kehre kann es in dieser Hinsicht sehr schwierig werden. Das kann für oder gegen dich laufen. Und ich denke, hier in Mexiko werden wir dieses Problem nicht haben.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0