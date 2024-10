Valtteri Bottas schliesst Mercedes-Rückkehr nicht aus

Valtteri Bottas hofft immer noch, sein Sauber-Cockpit über 2024 hinaus behalten zu können. Der Finne weiss aber, dass er sich auch nach Alternativen umschauen muss. Ein Mercedes-Comeback schliesst er nicht aus.

Die Frage, wer im nächsten Jahr neben Nico Hülkenberg für das Sauber-Team Gas geben wird, das ab 2026 als Audi-Werksteam in der Formel 1 antreten wird, ist noch nicht beantwortet. Hoffnungen auf das letzte freie Cockpit für 2025 machen sich einige Fahrer, und auch der aktuelle Stammpilot der Schweizer, Valtteri Bottas, würde gerne weiter für den Rennstall aus Hinwil Gas geben.

Der zehnfache GP-Sieger muss sich beim Kampf um den Platz gegen die Jugend durchsetzen, Sauber-Oberhaupt Mattia Binotto bestätigte mehrmals, dass etwa Mick Schumacher auf der Liste der Kandidaten steht, ausserdem soll auch der schnelle Williams-Rookie Franco Colapinto Chancen haben. Der Argentinier durfte Logan Sargeants Cockpit nach dem Zandvoort-Wochenende übernehmen, muss aber nach dem Saisonfinale für Neuverpflichtung Carlos Sainz Platz machen.

Bottas bestätigte schon in Austin, dass sich das Team und sein Management bereits auf die Bedingungen geeinigt haben. Nun müssen Binotto und Co. entscheiden, ob sie den Vertrag des 35-Jährigen verlängern wollen. In Mexiko erklärte er: «Wir sind fast täglich in Kontakt mit Mattia – manchmal geht es da um technische Angelegenheiten, manchmal um die Zukunft. Wir haben so ziemlich alle Bedingungen geklärt, aber nun liegt der Ball beim Team.»

Sollte es nicht klappen, schliesst Bottas auch eine Rückkehr zum Mercedes-Team, mit dem er alle seine bisherigen GP-Triumphe erobert hat, nicht aus. Dort würde er sich allerdings mit der Reservisten-Rolle begnügen müssen, denn das Werksteam der Sternmarke setzt 2025 auf die Dienste des bisherigen Fahrers George Russell und Nachwuchshoffnung Kimi Antonelli.

Bottas sagt: «Die erste Priorität lautet, weiterhin Rennen zu fahren. Das ist es, was ich will und das verfolge ich auch bei den Gesprächen mit Mattia. Aber natürlich, es ist schon Oktober und ich habe noch nichts unterschrieben, deshalb muss ich alle Optionen in Betracht ziehen, auch jene, zur Mercedes-Familie zurückzukehren. Das wäre sicherlich eine Möglichkeit, und das würde ich auch erwägen. Aber es gibt auch noch andere Optionen.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0