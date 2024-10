Andrea Stella (McLaren): «Verstappen über der Grenze»

​Mehr als der fabelhafte Sieg von Carlos Sainz im Ferrari hat in Mexiko zu reden gegeben: Die Härte von Verstappen gegen Norris und die Strafe für Max. McLaren-Teamchef Andrea Stella spricht Klartext.

Das kontroverse Duell geht weiter zwischen Max Verstappen und Lando Norris: Kollision in Österreich, Strafe für Norris in Texas, gleich zweifache Strafe nun für Verstappen in Mexiko.

Im Grunde ging das Duell schon kurz nach dem Start los, als der Weltmeister sein Auto gegen Carlos Sainz im Ferrari sehr clever platzierte und Norris dahinter versauerte.

McLaren-Teamchef Andrea Stella: «Wenn ich daran denke, was wir vor dem Grand Prix besprochen haben, dann hat Lando genau das getan, was wir vereinbart hatten. Im Zentrum muss stehen: Wir müssen das Rennen zu Ende fahren.»

«Wenn man in Kurve 1 aussen vorbeigeht, liefert man sich der Gnade der Mittbewerber aus, ob man das Manöver schafft oder nicht. Lando ist innen geblieben, weil es für ihn die sichere Position war. Ich bin sehr zufrieden mit seiner Entscheidung in dieser Situation.»



Dann kamen die Aufreger in den Kurven 4 und 7, die Autos neben der Bahn. Die Rennleitung fand das jenseits des Erlaubten und brummte Verstappen dafür zwei Mal zehn Sekunden Strafe auf.



Andrea Stella: «Für mich sind diese Strafen korrekt. Die Rennkommissare haben diese Situation richtig interpretiert und die Strafen angewendet. Es gibt Sicherheit, wenn die Fahrer wissen, dass man hart fahren kann, aber es bestraft wird, wenn es jenseits des Erlaubten geht.»



«Allen Fahrern und Mitbewerbern wird so gezeigt, dass es Grenzen und Limits gibt, die respektiert werden müssen. Das macht das Rennen einfacher und ist ein wichtiger Punkt heute gewesen.»



«Wir wollten an diesem Tag nach durchmischtem Quali-Ergebnis mit beiden Autos punkten. Bezüglich Renntempo ist es ermutigend, dass wir mit Ferrari gleichauf waren.»



«Es ist etwas schade, dass wir die Position am Anfang im Kampf gegen Max verloren haben. Für alle Zuschauer wäre der Kampf zwischen Lando und nicht nur Leclerc, sondern eben auch Sainz, sehr unterhaltsam geworden. Diese Drei hätten um den Sieg gekämpft.»



Wie sieht der Italiener das WM-Duell zwischen Verstappen und Norris? «Wir wollen weiterhin konstant Rennen zeigen, so wie es Lando in letzter Zeit getan hat. Wenn Lando nicht das beste Potenzial aus dem Auto rausgeholt hat, dann nur deshalb, weil es gewisse Vorfälle gab. In Austin war das so. Wir haben dort ein paar Punkte verpasst. Mit Ferrari, die sehr stark sind, und Oscar, der auch mitmischen kann, sehe ich die Fahrer-WM sehr offen.»



«Lando wird weiter hart, aber fair gegen Max fahren. Wir sind vollauf zufrieden damit, wie sich Norris in den Rennen verhält. Wir wollen in fairer Art und Weise Rennsport betreiben. Und wenn es Fragen gibt, dann müssen die von den Rennkommissaren geklärt werden. So wie das im Mexiko-Rennen geschehen ist.»



«Immer wenn ich Schlagzeilen lese, die sich gegen Lando richten, dann sage ich ihm – mach dir keinen Kopf, alles wird gut, die Zeit ist ein Gentleman.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40:55,800 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,705 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +34,387

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,780

05. George Russell (GB), Mercedes, +48,536

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +59,558

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:03,642 min

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:04,928

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Crash

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Auto überhitzt





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 362 Punkte

02. Norris 315

03. Leclerc 291

04. Piastri 251

05. Sainz 240

06. Hamilton 189

07. Russell 177

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 9

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 566 Punkte

02. Ferrari 537

03. Red Bull Racing 512

04. Mercedes 366

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 14

10. Sauber 0