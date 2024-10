Fred Vasseur: Wieso Ferrari von Sieg zu Sieg eilt

​Sieg von Ferrari in Texas mit Charles Leclerc, Sieg von Ferrari auch in Mexiko, dieses Mal mit Carlos Sainz. Teamchef Fred Vasseur sagt, wieso die Italiener in den letzten zwei Grands Prix so stark aufgetreten sind.

Die Tifosi im siebten Himmel: Zweiter Sieg in Folge in nur acht Tagen, nach dem Triumph des Monegassen Charles Leclerc war die Reihe in Mexiko nun an Carlos Sainz – Sieg von Pole-Position.

Klar ist Ferrari-Teamchef Fred Vasseur sichtlich happy: «Ein sehr positives Wochenende für uns. Wir waren ab vom ersten Training an bei der Musik in Mexiko.»

«Wir hatten die Pole-Position und Carlos ist dabei zwei Runden gefahren, die beide für den ersten Startreihe gereicht hätten. Dann konnten wir auch ein sehr starkes Rennen zeigen.»

«Carlos hat ein sehr cleveres Rennen gezeigt. Er hat seine Führung kurz nach dem Start preisgegeben, um keine Strafe zu riskieren, dann hat er entschlossen angegriffen und Verstappen überholt. Unser Tempo war heute sehr stark, alles in allem ein sehr positives Wochenende für Ferrari.»



Klar fragen sich viele Fans, woher dieser Speed kommt. Fred Vassuer erklärt dazu: «Wir haben mit dem Wagen in Monza einen erheblichen Schritt nach vorne gemacht. Das war jedoch nicht sehr offensichtlich, denn Monza, Baku und Singapur waren alles sehr verschiedene Strecken.»



«Sobald wir in Austin und jetzt in Mexiko waren, also zurück auf klassischen Strecken, haben sich die Verbesserungen mit einem sehr guten Speed bezahlt gemacht.»



«Aber an der Spitze ist das alles so eng, dass man keine voreiligen Schlüsse ziehen darf, was das jeweils folgende Rennen angeht. Wir dürfen nicht vergessen: Lando Norris ist im letzten Teil des Rennens sehr schnell gewesen. Auch wenn der Sieg von Carlos und Platz 3 von Charles ein super Ergebnis sind, so werden wir nicht überreagieren. Wir wollen einfach so weitermachen.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40:55,800 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,705 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +34,387

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,780

05. George Russell (GB), Mercedes, +48,536

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +59,558

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:03,642 min

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:04,928

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Crash

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Auto überhitzt





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 362 Punkte

02. Norris 315

03. Leclerc 291

04. Piastri 251

05. Sainz 240

06. Hamilton 189

07. Russell 177

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 9

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 566 Punkte

02. Ferrari 537

03. Red Bull Racing 512

04. Mercedes 366

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 14

10. Sauber 0