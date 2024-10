Christian Horner: «Verstappen-Strafe ist sehr hart»

​Natürlich stellt sich Red Bull Racing-Teamchef nach der harten Strafe gegen Max Verstappen (zwei Mal zehn Sekunden Strafe) hinter seinen Piloten: «Die Formel 1 begibt sich auf heikles Terrain.»

Max Verstappen hat für sein knüppelhartes Vorgehen gegen Lando Norris von den Rennkommissaren in Mexiko eine entsprechende Strafe erhalten: zwei Mal zehn Sekunden für den Niederländer.

Die Meinungen im Fahrerlager des Autódromo Hermanos Rodríguez gingen dazu natürlich auseinander. Während sich die WM-Rivalen von McLaren bestätigt sehen, auch vor dem Hintergrund der Strafe gegen ihren Lando Norris in Texas, stellt sich Red Bull Racing-Steuermann Christian Horner selbstredend hinter seinen Piloten.

Horner sagt: «Ich finde, die Formel 1 begibt sich hier auf heikles Terrain. In Kurve 4, also bei der ersten Szene zwischen den beiden, geriet Max gar nicht neben die Bahn, und dann hat Lando in Kurve 7 die Tür sehr spät offen gelassen, dann kamen beide Rennwagen von der Bahn ab.»

«Ich erkenne hier ein Problem, denn sonst begeben wir uns hier auf heikles Terrain. Wir sind jetzt am Punkt, an dem die FIA und die Fahrer an einen Tisch sitzen und endlich klären müssen, was im Duell akzeptabel ist und was nicht.»



«Zwei Mal gleich zehn Sekunden aufgebrummt zu bekommen, das finde ich für Max eine sehr harte Strafe.»



Horner legte im Fahrerlager der mexikanischen Strecke Grafiken vor, die zeigen sollen: Norris fuhr in der umstrittenen Szene gegen Verstappen eine andere Linie als in anderen Runden. Und er bremste später. «Wir sehen hier, dass Lando 15 km/h schneller war als auf seiner späteren besten Runde des Rennens. Er hätte diese Kurve mit diesem übermässigen Speed nie und immer geschafft. Es ist klar zu sehen, dass Norris hier weniger gebremst hat, super-spät in die Kurve fährt, um dem Reglement Genüge zu tun.»



«In jeder Karthalle ist klar – wer innen liegt, dem gehört die Kurve. Für mich gehört es zum Fundamentalen im Rennsport, dass der aussen liegende Fahrer keine Vorfahrt hat. Wenn wir das ausser Acht lassen, dann werden wir in den letzten Rennen ein ordentliches Chaos erleben. Daher nochmals – die Fahrer müssen mit den FIA-Vertretern an einen Tisch und einen Konsens finden.»



«Für uns muss bei all dem jedoch im Zentrum stehen, wieso wir im Grand Prix das Tempo unserer Gegner nicht mitgehen konnten. Wir hatten in der Quali guten Speed, aber im Rennen hatten wir Ferrari und McLaren nichts entgegenzusetzen. Darauf müssen wir uns konzentrieren, bevor es in Brasilien weitergeht.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40:55,800 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,705 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +34,387

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,780

05. George Russell (GB), Mercedes, +48,536

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +59,558

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:03,642 min

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:04,928

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Crash

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Auto überhitzt





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 362 Punkte

02. Norris 315

03. Leclerc 291

04. Piastri 251

05. Sainz 240

06. Hamilton 189

07. Russell 177

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 9

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 566 Punkte

02. Ferrari 537

03. Red Bull Racing 512

04. Mercedes 366

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 14

10. Sauber 0