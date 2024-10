Mexiko-GP: Die Geschichte hinter diesen Jubel-Fotos

Ferrari-Pilot Carlos Sainz auf dem Party-Foto von McLaren? McLaren-CEO Zak Brown auf dem Ferrari-Siegerfoto für Sainz? Bei den Feierlichkeiten in Mexiko Stadt entstanden zwei kuriose Jubel-Fotos. Was dahintersteckt...

Was war denn da los? Nach dem Mexiko-GP herrschte bei Ferrari und McLaren ausgelassene Party-Stimmung. Die Scuderia feierte den Sieg von Carlos Sainz und den dritten Platz von Charles Leclerc sowie den frisch erkämpften Platz 2 in der Team-WM. Nebenan bei McLaren stiegen in der Boxengasse die Feierlichkeiten für den zweiten Platz von Lando Norris.

Wer genauer hinsah, entdeckte bei den Feierlichkeiten und auf den traditionellen Team-Fotos aber jeweils einen Party-Gast, der eigentlich gar nicht dort hingehörte.

Denn die Teams feierten keineswegs getrennt! McLaren-CEO Zak Brown «photobombte» nämlich das Jubelfoto von Ferrari, also lief mitten in den Feierlichkeiten ins Bild und feierte mit den Italienern. Ein Mann in Orange mitten im Ferrari-Rot, gemeinsam im Champagner-Regen. Dazu gab’s Applaus aus dem McLaren-Lager für die Sieger von Ferrari.

Carlos Sainz revanchierte sich für Browns Cameo-Auftritt sogleich nebenan mit einem Photobomb beim Jubel-Foto von McLaren, posierte mit Brown und seinem Ex-Teamkollegen Lando Norris und feierte mit. Sainz fuhr 2019 und 2020 für McLaren – und versteht sich offenbar immer noch bestens mit dem Team.

Gemeinsamer Jubel und Party-Späße in der Boxengasse also statt WM-Konkurrenz. Derzeit sind beide Rennställe die ärgsten Konkurrenten um die Konstukteurs-Krone.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40:55,800 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,705 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +34,387

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,780

05. George Russell (GB), Mercedes, +48,536

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +59,558

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:03,642 min

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:04,928

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Crash

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Auto überhitzt

WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 362 Punkte

02. Norris 315

03. Leclerc 291

04. Piastri 251

05. Sainz 240

06. Hamilton 189

07. Russell 177

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 9

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 566 Punkte

02. Ferrari 537

03. Red Bull Racing 512

04. Mercedes 366

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 14

10. Sauber 0