Mika Häkkinen: Das Problem von Red Bull Racing

​McLaren holte den vorderhand letzten Konstrukteurs-Pokal 1998, da fuhr noch Mika Häkkinen für die Briten. Jetzt führt McLaren in der WM. Auch deshalb, weil Red Bull Racing ein Problem hat, wie Mika weiss.

McLaren ist drauf und dran, den Konstrukteurs-Pokal 2024 zu gewinnen, erstmals seit 26 Jahren! Als die Briten vorderhand letztmals die Markenwertung gewannen, da fuhren noch Mika Häkkinen und David Coulthard für den zweitältesten Rennstall der Formel 1, das war in der Saison 1998.

Besagter Häkkinen, inzwischen 56 Jahre alt und zweifacher F1-Weltmeister, schätzt in seiner Nachbetrachtung des Mexiko-GP auf unibet.com die Lage so ein: «Ich habe immer gesagt – für einen Spitzenteam ist elementar, dass beide Fahrer regelmässig gute Leistungen bringen. Und das ist genau die Schwäche von Red Bull Racing, denn das passiert dort nicht.»

«Max Verstappen hat sieben der ersten zehn Saisonrennen für sich entschieden und sich auf diese Weise eine Führung in der Meisterschaft erarbeitet, von der er jetzt noch zehrt. Aber er hat nun seit Juni kein Rennen mehr gewonnen.»

«Sein Teamkollege Sergio Pérez hat es seit dem Grand Prix von China nicht einmal mehr aufs Podium geschafft, das muss man sich mal vorstellen! Letztlich hat RBR ein Einwagen-Team, und Max muss sich alleine gegen die Konkurrenz von McLaren und Ferrari behaupten.»



Der 20-fache GP-Sieger Häkkinen lobt: «McLaren hat in diesem Jahr die grössten Fortschritte erzielt, daher liegen sie inzwischen in Führung. Aber seit der Sommerpause hat Ferrari enorm zugelegt, sie haben drei der vergangenen fünf Rennen gewonnen.»



«Fürs GP-Wochenende in Brasilien glaube ich, dass wir einen ganz starken Charles Leclerc im Ferrari erleben werden. Auf Augenhöhe mit dem Monegassen sehe ich Lando Norris. Die Leute reden ja ständig davon, wie Norris dem WM-Leader Verstappen immer näher rückt. Aber manche vergessen dabei, dass Leclerc nur noch 24 Punkte Rückstand auf Norris hat. Ich glaube, die Fans dürfen sich auf ein faszinierendes Wochenende in Interlagos freuen.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40:55,800 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,705 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +34,387

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,780

05. George Russell (GB), Mercedes, +48,536

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +59,558

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:03,642 min

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:04,928

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Crash

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Auto überhitzt

WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 362 Punkte

02. Norris 315

03. Leclerc 291

04. Piastri 251

05. Sainz 240

06. Hamilton 189

07. Russell 177

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 9

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 566 Punkte

02. Ferrari 537

03. Red Bull Racing 512

04. Mercedes 366

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 14

10. Sauber 0