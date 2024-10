Max Verstappen: «Das Regelwerk wird immer dicker»

Formel-1-Champion Max Verstappen kassierte in Mexiko gleich zwei schmerzliche Zeitstrafen. Im Fahrerlager von Interlagos hat sich der Red Bull Racing-Star zu den Strafen und den Regeln geäussert.

Formel-1-Champion Max Verstappen musste in Mexiko gleich zwei bittere Pillen schlucken. Der Red Bull Racing-Star kassierte nach einem harten Duell mit seinem WM-Rivalen Lando Norris gleich zwei 10-sec-Strafen, die er bei seinem Boxenstopp absass. Der Reifenwechsel dauerte so lange, dass er sogar den Motor abstellte, um ein Überhitzen zu verhindern.

Danach kämpfte sich der dreifache Weltmeister und Titelverteidiger bis auf den sechsten Platz zurück. Die acht WM-Punkte waren die Einzigen, die das Red Bull Racing Team in Mexiko holte, denn sein Teamkollege Sergio Pérez kam auf Position 17 ins Ziel. Der Lokalmatador bezeichnete die WM-Runde auf heimischem Boden als das enttäuschendste Rennwochenende des Jahres. Verstappen sprach von einem Rennen zum Vergessen.

In Brasilien will der WM-Leader wieder vorne mitkämpfen. Und weil ein Sprint-Wochenende ansteht, gibt es mehr Punkte als sonst zu holen. Das weiss auch Verstappen, der mit Blick auf das Kräftemessen in Interlagos betont: «Es war natürlich nicht hilfreich, in Mexiko den grössten Teil des Freitags zu verpassen, denn dort ist das Reifenverhalten auch sehr wichtig. Diesbezüglich haben wir einige Erkenntnisse gesammelt, auch was die Arbeit mit gebrauchten Reifen angeht. Aber insgesamt war unser Tempo am vergangenen Wochenende nicht so gut.»

Und der 27-jährige Niederländer erklärt: «Wir werden versuchen, so konkurrenzfähig wie möglich zu sein, aber wir haben hier eine andere Strecke und einen neuen Asphalt – da gibt es also noch einige Fragezeichen.»

Auf die Frage, ob er seinen Fahrstil nach den Strafen und der harten Kritik ändern werde, hat Verstappen eine klare Antwort: «Das kenne ich schon von früher und das ist schon mein zehntes Jahr in der Formel 1. Ich denke, ich weiss schon, was ich mache.»

Und über die Ankündigung der FIA, die Vorgaben für das Verhalten der Piloten auf der Strecke zu überarbeiten, sagt der 61-fache GP-Sieger: «Es ist nicht so einfach, selbst wenn es um die Frage geht, wer wie viele Sekunden aufgebrummt bekommt. Manchmal spielt es dir in die Hände, manchmal nicht.Es ist nie perfekt. »

«Selbst wenn man einige Regeln streicht, werden dann neue nötig, weil nicht klar ist, was erlaubt und verboten ist. Das geht immer hin und her. Denke ich, dass der Sport überreguliert ist? Wahrscheinlich schon, denn das Regelwerk wird mit jedem Jahr immer dicker. Und ich denke nicht, dass das immer der richtige Weg ist», ergänzt Verstappen.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40:55,800 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,705 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +34,387

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,780

05. George Russell (GB), Mercedes, +48,536

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +59,558

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:03,642 min

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:04,928

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Crash

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Auto überhitzt

WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 362 Punkte

02. Norris 315

03. Leclerc 291

04. Piastri 251

05. Sainz 240

06. Hamilton 189

07. Russell 177

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 9

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 566 Punkte

02. Ferrari 537

03. Red Bull Racing 512

04. Mercedes 366

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 14

10. Sauber 0