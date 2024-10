Oscar Piastri (McLaren): «Das muss ich besser machen»

​Mexiko war für Oscar Piastri ein Murks: Nur Startplatz 17, achter Platz. Für Brasilien hat sich der diesjährige Sieger von Ungarn und Aserbaidschan vorgenommen: «Ich muss in der Quali einen besseren Job machen.»

Fehler in der Mexiko-Quali, nur Startplatz 17 für Oscar Piastri nach einem Fahrfehler, erstmals in dieser Saison nicht in den Top-Ten. Fans und Fachleute waren gespannt, wie schnell der diesjährige Sieger der Rennen auf dem Hungaroring und in Baku vorstossen würde. Antwort: nicht sehr schnell.

Piastri tat sich schwer und meinte nach seiner Fahrt zu Platz 8 in Mexiko-Stadt: «Das war eine Enttäuschung. Aber bei einem Feld, das so dicht beisammen liegt, ist es nie einfach, Ränge gut zu machen. Es lief nicht so gut wie ich erhofft hatte.»

«Richtig Tempo machen konnte ich erst zum Schluss, als ich niemanden vor mir hatte. Daher ist eine der Vorgaben für dieses Wochenende hier in Brasilien simpel – ich muss in der Quali einen besseren Job machen und weiter vorne starten.»

«Aber ich bin guten Mutes. In Texas hatten wir ein schnelles Auto, das aber schwer zu meistern war. Ich fühlte mich im Wagen in Mexiko erheblich wohler. Umso ärgerlicher war mein Patzer in der Quali. Aber lieber ein Wochenende wie in Mexiko, wenn ich mich im Auto wohlfühle, als eines wie in den USA, wo wir wirklich mit dem Wagen ringen mussten.»



«Ich erwarte auch hier in Brasilien ein ganz starkes Wochenende von Ferrari. Die sind seit Monza sauschnell, also sind ihre Siege keine Überraschung. Ich glaube, das wird in beiden Weltmeisterschaften noch ein heisser Tanz.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40:55,800 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,705 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +34,387

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,780

05. George Russell (GB), Mercedes, +48,536

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +59,558

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:03,642 min

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:04,928

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Crash

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Auto überhitzt



WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 362 Punkte

02. Norris 315

03. Leclerc 291

04. Piastri 251

05. Sainz 240

06. Hamilton 189

07. Russell 177

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 9

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 566 Punkte

02. Ferrari 537

03. Red Bull Racing 512

04. Mercedes 366

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 14

10. Sauber 0