Max Verstappen: Klare Antwort auf Kritik von Hill

Auf die jüngste Kritik des 1996er-Weltmeisters und TV-Experten Damon Hill angesprochen, fand der dreifache Formel-1-Champion Max Verstappen in der Pressekonferenz in Interlagos klare Worte.

In Mexiko gab es für Max Verstappen nicht nur zwei schmerzliche 10-sec-Zeitstrafen von den Regelhütern. Der Titelverteidiger musste für seine Fahrweise im Duell gegen seinen WM-Rivalen Lando Norris auch viel Kritik von den britischen TV-Experten einstecken.

Auch Damon Hill liess es sich nicht nehmen, den schnellen Niederländer für seine Fahrweise zu tadeln. Der Weltmeister von 1996, der oft und gerne die Arbeit des dreifachen Champions aus dem Red Bull Racing Team bemängelt, ätzte im «Sky F1»-Podcast: «Es ist möglich, ein faires Rennen zu zeigen, aber ich bin mir nicht sicher, ob Max dazu in der Lage ist.»

«Das gehört einfach nicht zu seinem Repertoire, es ist nicht Teil seiner Philosophie. Diese lautet: ‚Du kommst nicht vorbei», schimpfte der 64-jährige Brite, der auch sagte: «Das Problem von Max ist, dass er sich schlicht weigert, irgendjemandem bei einem Überholmanöver irgendeinen Platz zuzugestehen.»

Verstappen lassen diese Worte kalt, wie er in der offiziellen FIA-Pressekonferenz im Fahrerlager von Interlagos betonte. Auf die entsprechende Frage erwiderte er trocken: «Ich höre nicht auf diese Individuen, sondern mache einfach mein Ding.»

«Ich bin ein dreifacher Weltmeister, ich denke, ich weiss schon, was ich tue. Ganz ehrlich. Ich habe meine Meinungen, aber ich muss die nicht mit allen teilen», ergänzte der 61-fache GP-Sieger, und betonte auf Nachfrage: «Einige Leute nerven, und ich weiss, wer dazugehört. Aber ich achte nicht auf sie. Ich bin an dem Punkt meiner Karriere, an dem mich die richtigen Leute unterstützen und ich meine eigenen Entscheidungen treffe. Ich weiss, was ich mache.»

«Das sind gute Leute, mit einem guten Herzen. Ich weiss schon, auf wen ich höre, das ist das Wichtigste. Einige Leute sind einfach ein bisschen befangen. Ich verstehe es, und es ist schon okay, letztlich ist das aber nicht mein Problem. Ich lebe einfach mein Leben.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40:55,800 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,705 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +34,387

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,780

05. George Russell (GB), Mercedes, +48,536

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +59,558

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:03,642 min

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:04,928

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Crash

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Auto überhitzt

WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 362 Punkte

02. Norris 315

03. Leclerc 291

04. Piastri 251

05. Sainz 240

06. Hamilton 189

07. Russell 177

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 9

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 566 Punkte

02. Ferrari 537

03. Red Bull Racing 512

04. Mercedes 366

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 14

10. Sauber 0