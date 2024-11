Hülkenberg & Ocon: Freigabe für Test mit neuen Teams

Bereits beim Nachsaison-Reifentest in Abu Dhabi werden Esteban Ocon und Nico Hülkenberg in den Farben ihrer nächsten Brötchengeber ausrücken. Der Franzose und der Deutsche haben die entsprechende Freigabe erhalten.

Im nächsten Jahr wird sich einiges im Formel-1-Feld ändern. Zu den vielen Fahrern, die für einen neuen Arbeitgeber auf Punktejagd gehen werden, gehören auch Esteban Ocon und Nico Hülkenberg. Der Franzose wechselt von Alpine zu Haas, während der Deutsche das Haas-Team in Richtung Sauber verlässt.

Der Wechsel erfolgt in beiden Fällen bereits in diesem Jahr. Denn sowohl Ocon als auch Hülkenberg haben die Freigabe für den Reifentest von Pirelli erhalten, der nach der Saison in Abu Dhabi durchgeführt wird. Der 28-Jährige aus Évreux wird dann zum ersten Mal im diesjährigen Haas-Renner Gas geben. Gleichentags wird auch Oliver Bearman im VF-24 ausrücken, der Brite darf das im Rahmen des Rookie-Tests, da er erst zwei GP-Einsätze bestritten hat.

Gleichzeitig wird Hülkenberg erstmals im Renner aus Hinwil am Steuer sitzen, wie Team-Repräsentant Alessandro Alunni Bravi bestätigt hat. Wen die Schweizer zum Rookie-Test antreten lassen, wurde noch nicht verkündet – genauso wenig wie der Fahrer, der 2025 neben Hülkenberg für Sauber in der Formel-1-WM antreten wird. Das könnte ein Neuling wie etwa Gabriel Bortoleto sein. Der 20-Jährige aus São Paulo gehört seit Oktober 2023 zum McLaren-Nachwuchskader.

Ob auch Ferrari-Star Carlos Sainz in Abu Dhabi bereits für Williams testen darf, wird noch verhandelt. Normalerweise werden solche Tests unter besonderen Bedingungen durchgeführt, die vorher vereinbart werden. Diese umfassen etwa Auftritte in neutralen Rennoveralls und Helmen, auch auf den Rennern prangen dann keine Sponsoren-Namen. Ein entsprechendes Abkommen mit Ferrari dürfte aus kommerziellen Gründen etwas komplizierter ausfallen als bei anderen Teams.

Ein Fahrer, der sicherlich nicht im Auto seines neuen Arbeitgebers sitzen wird, ist Lewis Hamilton. Der siebenfache Weltmeister verkündete seinen Wechsel von Mercedes zu Ferrari bereits vor dem Start der laufenden Saison. Der Rekord-GP-Sieger wird am Tag des Tests einen wichtigen PR-Auftritt in Malaysia absolvieren, bei dem er vom langjährigen Mercedes-Partner Petronas verabschiedet wird.

Haas-Teamchef Ayao Komatsu ist sich sicher: Das verfrühte Haas-Debüt von Esteban Ocon ist von grossem Wert für den US-Rennstall. «Das wird das erste Mal sein, dass Esteban unser Auto fährt. Das ist wichtig, denn die Regeln bleiben relativ stabil. Das Auto von 2025 wird also eine Weiterentwicklung des diesjährigen GP-Renners sein.»

«Es ist gut, dass er das Auto schon vor Januar kennenlernt, und dabei erkennt, welche Stärken und Schwächen es hat. Seinen Input können wir dann bei der Entwicklung noch berücksichtigen», erklärt der Japaner.

«Ollie kennt das Auto von seinen Einsätzen im FP1 und im Rennen. Er wird auch im Einsatz sein und die Gelegenheit haben, einmal mehr mit dem Team zusammen zu arbeiten und Erfahrungskilometer zu sammeln. Alles ist in dieser Hinsicht eine Hilfe. Wir haben einen Stammfahrer, der den Rookie-Test bestreiten wird und einen, der den Reifentest absolviert», betont Komatsu.

Zum Rookie-Test dürfen auch die künftigen Stammfahrer Kimi Antonelli (Mercedes) und Jack Doohan (Alpine) ausrücken.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40:55,800 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,705 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +34,387

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,780

05. George Russell (GB), Mercedes, +48,536

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +59,558

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:03,642 min

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:04,928

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Crash

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Auto überhitzt

WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 362 Punkte

02. Norris 315

03. Leclerc 291

04. Piastri 251

05. Sainz 240

06. Hamilton 189

07. Russell 177

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 9

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 566 Punkte

02. Ferrari 537

03. Red Bull Racing 512

04. Mercedes 366

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 14

10. Sauber 0