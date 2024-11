Liam Lawson: «Will mir keine Feinde machen»

Zwischen Racing Bulls-Rookie Liam Lawson und Red Bull Racing-Routinier Sergio Pérez herrschte nach dem Rennen in Mexiko dicke Luft. Danach gab es eine Aussprache, wie der Neuseeländer berichtet.

Liam Lawson zog bei den jüngsten Rennen in Austin und Mexiko gleich zwei Mal den Ärger eines Formel-1-Routiniers auf sich. In Austin ärgerte sich Fernando Alonso über seine Fahrweise im Sprint und der Streit setzte sich im darauffolgenden Qualifying fort. In Mexiko kamen sich der Racing Bulls-Pilot und Sergio Pérez aus dem Schwesternteam Red Bull Racing in die Quere.

Lawson zeigte dem Lokalmatador sogar während des Rennens den Mittelfinger, später entschuldigte er sich dafür. Auf die Szenen mit Alonso und Pérez angesprochen erklärte der Neuseeländer vor laufender «Sky Sports F1»-Kamera: «Ich will mir keine Feinde machen, das ist natürlich nicht mein Ziel. Ich versuche, keinen Ärger zu verursachen.»

Im gleichen Atemzug stellte der 22-Jährige klar: «Gleichzeitig bin ich auch nicht da, um mir Freunde zu machen. Ich bin hier, um zu gewinnen, und darauf konzentriere ich mich. Wir kämpfen sehr hart um den sechsten Platz in der Konstrukteurswertung und ich kämpfe auch um meine Zukunft in der Formel 1. Darauf liegt mein Fokus.»

Mit Pérez gab es nach dem Fallen der Zielflagge eine kurze Aussprache, erklärte Lawson: «Wir haben nach dem Rennen kurz gesprochen, aber wir haben die Strecke auch schnell verlassen. Es war ein Kampf auf der Piste, und ich habe mich für das, was danach passiert ist, natürlich entschuldigt. Aber wenn es um das Duell auf der Strecke geht, das wurde wohl als normaler Rennzwischenfall gewertet.»

Dass er ausgerechnet mit einem Fahrer aus dem Schwesternteam zusammengekommen ist, sei natürlich nicht das Ziel gewesen, beteuerte der Rookie ausserdem. «Es geht selbstverständlich nicht darum, mit irgendeinem Auto zu kollidieren, speziell, wenn es sich um einen Red Bull Racing-Renner handelt. Ich habe versucht, den Kontakt zu vermeiden.»

Und Lawson gestand: «Rückblickend gibt es vielleicht schon das Eine oder Andere, das ich anders hätte machen können. Ich hätte in der Schikane abkürzen und so das ganze komplett vermeiden können, aber in dieser Situation muss man im Bruchteil einer Sekunde eine Entscheidung treffen. Ich habe mit dem Team darüber gesprochen und meine Lehren daraus gezogen.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40:55,800 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,705 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +34,387

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,780

05. George Russell (GB), Mercedes, +48,536

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +59,558

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:03,642 min

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:04,928

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Crash

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Auto überhitzt

WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 362 Punkte

02. Norris 315

03. Leclerc 291

04. Piastri 251

05. Sainz 240

06. Hamilton 189

07. Russell 177

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 9

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 566 Punkte

02. Ferrari 537

03. Red Bull Racing 512

04. Mercedes 366

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 14

10. Sauber 0