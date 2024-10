Lando Norris: «Erwarte einen sauberen Kampf»

McLaren-Star Lando Norris sprach am Rande des Autódromo José Carlos Pace über das Duell gegen WM-Leader Max Verstappen und die Arbeit der Rennkommissare in Mexiko.

Das Duell zwischen Max Verstappen und Lando Norris in Mexiko war auch im Fahrerlager von Interlagos das grosse Thema. Der WM-Leader kassierte für seine Fahrweise gleich zwei 10-sec-Strafen und erntete auch viel Kritik von den GP-Experten aus England.

Auch Norris fand klare Worte und bezeichnete die Vorgehensweise des WM-Leaders als gefährlich. In Brasilien erwartet der Brite einen sauberen Kampf, wie er betonte. «Ich denke, die Rennkommissare haben in Mexiko gute Arbeit geleistet. Ihr Job ist schwierig und sie haben ihn gut gemacht, ich denke, 99 Prozent der Leute, die die Formel 1 kennen und mitverfolgen, stimmen mir zu. Wir sind unsererseits happy damit. Ich habe meinen Job auch gemacht», erklärte er.

«Jedes Wochenende ist neu, ich weiss nicht, was mich erwartet. Ich erwarte aber einen saubereren Kampf. Aber das liegt nicht in meinen Händen. Ich mache die Regeln nicht und entscheide auch nicht über die Strafen, ich fahre einfach», erklärte Norris gelassen, und stellte sich selbst auch ein gutes Zeugnis aus: «Ich habe es in meiner bisherigen Karriere immer gut geschafft, mich aus allem Ärger herauszuhalten und das Auto an einem Stück ins Ziel zu bringen.»

«Ich hatte immer die Einstellung, dass ich ein Rennen fair und sauber gewinnen will», sagte der McLaren-Pilot auf die Frage, ob er im WM-Kampf nicht aggressiver zu Werke gehen soll. «Vielleicht bin ich da manchmal etwas zu sehr auf der netten Seite und bezahle dann den Preis dafür, dass ich nicht aggressiv genug bin. Aber es gibt Situationen, in denen man einen potenziellen Crash vermeiden muss. Das sieht man nicht immer von aussen. Aber ich habe es nun schon eine ganze Weile geschafft, mein Auto nicht zu beschädigen. Und auch das zählt im WM-Kampf.»

Die Frage, ob er mit Max Verstappen über das Duell von Mexiko gesprochen habe, beantwortete Norris folgendermassen: «Wir haben nicht geredet, ich glaube auch nicht, dass es nötig ist. Ich habe dazu auch nichts zu sagen. Ich habe viel Respekt für Max, nicht für das, was letzte Woche war, aber für ihn als Person und auch für seine Errungenschaften. Es liegt nicht an mir, mit ihm zu reden, ich bin weder sein Lehrer noch sein Mentor. Und ich glaube, Max weiss, was er tun muss und tief in seinem Innern weiss er auch, was er falsch gemacht hat. Es liegt an ihm, etwas zu ändern.»

Ob sich sein persönliches Verhältnis zum dreifachen Champion geändert hat, konnte der 24-Jährige nicht sagen. «Soviel ich weiss, hat es das nicht», erklärte Norris, den eine Freundschaft mit Verstappen verbindet. «Wie gesagt, wir haben nicht miteinander gesprochen. Er ist aber einer der fähigsten Fahrer im Feld – wenn nicht der Fähigste von allen. Und er weiss, was man tun und lassen soll und wo die Grenzen liegen.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40:55,800 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,705 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +34,387

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,780

05. George Russell (GB), Mercedes, +48,536

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +59,558

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:03,642 min

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:04,928

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Crash

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Auto überhitzt

WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 362 Punkte

02. Norris 315

03. Leclerc 291

04. Piastri 251

05. Sainz 240

06. Hamilton 189

07. Russell 177

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 9

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 566 Punkte

02. Ferrari 537

03. Red Bull Racing 512

04. Mercedes 366

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 14

10. Sauber 0