Carlos Sainz: «Werden nicht so überlegen sein»

In Mexiko konnte Carlos Sainz die Pole-Position und den Sieg erobern, sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc durfte als Dritter mit aufs Podest. In Brasilien erwarten die beiden Stallgefährten kein leichtes Spiel.

Ferrari-Star Carlos Sainz hat die letzten beiden Kräftemessen der Königsklasse auf dem Podest beendet. Der Spanier, der das Team aus Maranello nach dem Saisonende verlassen muss, um Platz für Lewis Hamilton zu schaffen, wurde im GP auf dem Circuit of the Americas in Austin Zweiter hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc.

In Mexiko schnappte er sich den Sieg und feierte damit auf überlegene Weise seinen zweiten GP-Triumph in dieser Saison, nachdem er bereits in Melbourne den ersten Platz erobert hatte. Damit erfüllte sich der 30-Jährige aus Madrid den zuvor geäusserten Wunsch, noch einmal einen ersten Platz in Rot zu feiern. Und kurz nach dem Fallen der Zielflagge stellte er klar, dass er nun noch einen weiteren Triumph in diesem Jahr anstrebt.

In Interlagos gestand Sainz: «Es war wichtig, diesen Sieg mit Ferrari zu holen. Ich habe mir deswegen selbst viel Druck gemacht, und der ist jetzt wieder weg – was natürlich nicht heisst, dass ich nicht einen weiteren Sieg anstrebe. Aber es war einfach grossartig, diesen Triumph mit meiner Familie und meinen Freunden zu feiern – und das auch noch in einer so tollen Stadt wie Mexiko.»

Und der künftige Williams-Pilot erzählte: «Es war schön, den Sieg mit allen zusammen zu feiern, das hat dann ja jeder in den sozialen Medien mitbekommen, denn heutzutage kann man nichts machen, ohne dass irgendwelche Leute das Handy zücken und filmen.»

Der Formel-1-Star appellierte daraufhin: «Lasst doch bei einer solchen Gelegenheit einfach mal das Telefon in der Tasche. Man kann mir gerne gratulieren und sich mit mir freuen, ohne gleich alles zu filmen oder zu fotografieren.»

In Brasilien erwartet der aktuelle WM-Fünfte kein leichtes Spiel, wie er betonte: «Auf dem Papier ist das nicht unser bestes Pflaster, aber ich hoffe, dass wir weiterhin bei der Musik sein werden. Das heisst, dass wir um ein Top-5-Resultat oder gar einen Podestplatz kämpfen können. Und sollte sich doch die Gelegenheit zum Sieg ergeben, dass wir diese auch nutzen können. Ich glaube nicht, dass wir die Favoriten sind, aber man kann nie wissen, was zwischen Max Verstappen und Lando Norris passieren wird.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40:55,800 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,705 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +34,387

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,780

05. George Russell (GB), Mercedes, +48,536

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +59,558

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:03,642 min

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:04,928

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Crash

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Auto überhitzt

WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 362 Punkte

02. Norris 315

03. Leclerc 291

04. Piastri 251

05. Sainz 240

06. Hamilton 189

07. Russell 177

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 9

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 566 Punkte

02. Ferrari 537

03. Red Bull Racing 512

04. Mercedes 366

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 14

10. Sauber 0