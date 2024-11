Lando Norris: Verstappen nur mit Glück? Fans wütend

​McLaren-Pilot Lando Norris hat sich mit seiner Darbietung in Brasilien keinen Gefallen getan, auf und abseits der Rennstrecke. Eine Bemerkung des Engländers hat die Fans so richtig stinkig gemacht.

Max Verstappen ist beim Grossen Preis von São Paulo schlichtweg phänomenal gefahren, Sieg von Startplatz 17. Sein WM-Rivale Lando Norris hingegen wurde, von Pole-Position gestartet, lediglich Sechster, ein Opfer eigener Fehler (wieder mal ein schlechter Start, später neben die Bahn gerutscht) und der McLaren-Strategie.

Natürlich hat der Rennabbruch (wegen Unfalls von Williams-Fahrer Franco Colapinto) Verstappen und den Alpine-Fahrern Ocon und Gasly in die Karten gespielt, aber was Norris nach dem Rennen sagte, das erzeugt tüchtigen Wirbel.

Norris meinte: «Die Anderen haben quasi kostenlos Reifen gewechselt, nachdem die rote Flagge gezeigt wurde, was durchaus erlaubt ist. Länger auf der Bahn zu bleiben, damit gingen sie ein Risiko ein, das sich auszahlte. Aber das hat nichts mit Talent zu tun, sondern es war einfach nur Glück.»

Norris meinte auch: «Mehr als jeder andere hätte es George Russell verdient, dieses Rennen zu gewinnen.»

Einfach nur Glück? Das interpretieren viele Formel-1-Anhänger als abschätziges Verhalten vor dem Hintergrund einer der besten Siegesfahren der Königsklasse. Selbst zahlreiche britische Fans, die in der Regel geschlossen hinter Norris, Hamilton, Russell und Bearman stehen, finden diese Aussage nicht in Ordnung. Hier einige Kommentare aus sozialen Netzwerken.



«Ich bin voll und ganz Norris’ Meinung. Von P17 auf P1, das ist wirklich nur Glück. Von P1 zurück auf P6 hingegen, und mehrfach P1 schon in der ersten Runden preiszugeben – nun, das nenne ich wahres Talent.»



«Wenn Lando diese historische Verstappen-Darbietung von P17 auf P1 als Glück bezeichnet, dann ist er ein schlechter Verlierer.»



«Moment mal, George hätte es mehr als jeder Andere verdient, dieses Rennen zu gewinnen? LOL Hat Lando das gleiche Rennen gesehen wie ich?»



«Das ist Motorsport. Glück ist immer ein Faktor. Aber vom 17. Platz einen Grand Prix zu gewinnen, das ist nicht nur Glück, das ist Können. Lando sollte es besser wissen.»



«Und da behaupten die Leute, Max hätte eine problematische Einstellung.»



«Lando ist ein Witz. Hat das beste Auto und macht anhaltend Fehler.»



«Norris ist der weinerlichste schlechte Verlierer, den ich kenne.»



«Als Norris in Miami eine Safety-Car in die Hände spielte und er seinen ersten Grand Prix gewann, da habe ich von Verstappen nichts dergleichen gehört.»



«Du Amateur, du hast dich selber erniedrigt.»



«Junge, du ruinierst jeden einzelnen Start. Das ganze Feld lacht doch, wenn du Pole-Position eroberst, denn sie wissen, dass du den ersten Platz keine zehn Sekunden lang halten wirst. Du hattest über drei Viertel der Saison das schnellste Auto – aber dein wahrer Gegner bist du selber.»



«Einfach kein Weltmeister-Material.»



«Ich dachte, Lewis sei eine Heulsuse. Aber Lando ist das gleich doppelt.»



«Er hat es im besten Auto versemmelt, so einfach ist das.»





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0