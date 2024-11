Komiker Max Verstappen: Antwort für Lando Norris

​Max Verstappen sagt, dass er in einem McLaren früher Weltmeister geworden wäre als in Las Vegas. Lando Norris fand das nicht amüsant und bezeichnete Max als Komiker. Wie Verstappen nun in Katar darauf reagiert.

Lando Norris traute seinen Ohren nicht, als er das hörte: Max Verstappen behauptete nach seiner erfolgreichen Titelverteidigung in Las Vegas, in einem McLaren hätte er das alles schon viel eher eingetütet. Norris in Katar: «Max Verstappen ist echt ein Komiker. Gut, er kann sagen, was immer er will, aber natürlich bin ich nicht seiner Meinung. Max ist gut, aber das stimmt einfach nicht.»

Max Verstappen ist nun im Fahrerlager des Losail International Circuit von Katar gefragt worden, was er zur Antwort von Norris sage und ob er der Meinung sei, Lando habe das Titelrennen in Würde verloren.

Der 62-fache GP-Sieger antwortet: «Eigentlich müssten wir uns darüber gar nicht über so etwas unterhalten müssen. Keiner sollte Zeit damit verbringen, über jemanden herzuziehen. Aber ich habe jetzt auch nicht unbedingt auf eine Reaktion gewartet. Ich weiss, was ich kann und was ich nicht kann.»

Fazit des kleinen Verbal-Pingpongs: Max Verstappen bleibt dabei, dass die Autos von McLaren und auch von Ferrari über die ganze Saison gesehen konkurrenzfähiger gewesen sind als sein eigener Rennwagen, daher die Aussage, er hätte früher Weltmeister werden können als in Nevada.



Max weiter: «Wenn einige Leute kritisch sind und glauben, dass ich nur im besten Rennwagen Champion werden kann, dann habe ich 2024 das Gegenteil bewiesen. Wenn ich dafür keine Anerkennung erhalte, dann wüsste ich nicht wofür sonst.»



Aber, im wörtlichen Sinne bierernst sollten die Worte von Verstappen aus den USA nicht genommen werden, denn Max selber hat in Las Vegas schon eingeschränkt, als er im Rahmen seiner Medienrunde mit den niederländischen Journalisten Platz nahm: «Ich hatte schon vier Bierchen und zwei Gin-Tonic.»







