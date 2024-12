Knallharte Strafe Norris: Geht McLaren gegen FIA vor?

​Lando Norris ist beim Grand Prix von Katar bei gelber Flagge nicht vom Gas gegangen – ein klarer Regelverstoss. McLaren will nicht akzeptieren, dass es dafür eine 10-Sekunden-Strafe gesetzt hat.

Die Strafe gegen Lando Norris im spektakulären Katar-GP war knallhart: 10 Sekunden Stop an go, weil der Engländer gelbe Flaggen ignoriert und nicht vom Gas gegangen war. Dies an jener Stelle auf der Start/Ziel-Geraden, wo die Autos mit 330 Sachen hinunterpfeifen. Diese gelben Flaggen wurden gezeigt, weil vom Alex Albons Williams-Rennwagen eine Rückspiegelhalterung abgefallen war.

Welche Gefahr das birgt, zeigte sich Runden später, als Sauber-Fahrer Valtteri Bottas voll über das Teil bretterte und in scharfe Karbonscherben verwandelte.

Es ist bis jetzt nicht geklärt, ob die Reifenschäden bei Sainz und Hamilton etwas damit zu tun haben. Was gegen diese Theorie spricht: Die Reifenschäden passierten am Ferrari und am Mercedes links vorne, die Trümmerteile lagen aber vor allem auf der rechten Seite der Geraden.

Wie auch immer: Strafe also für Norris. Der Engländer wurde statt Zweiter nur Zehnter. Und McLaren-Teamchef Andrea Stella schäumte.



«Natürlich geben wir zu, dass Norris an jener Stelle nicht vom Gas gegangen ist. Aber uns stösst sauer auf, welch harte Strafe dafür ausgesprochen wurde. Die FIA muss verflixt aufpassen, wenn wir in der Formel 1 fairen Sport haben wollen. Da muss die Verhältnismässigkeit schon stimmen. Sonst gerät alles ausser Kontrolle.»



«Mir kommt es so vor, als hätte jemand ein verstaubtes, uraltes Buch aus dem Regal genommen und gesagt – hm, gucken wir mal, was da steht.»



Der Italiener bestätigt, dass McLaren derzeit prüft, ob der Traditionsrennstall vom Recht auf Überprüfung Gebrauch machen wird.



Zur Erinnerung: Im Formel-1-Sportgesetz ist unter Artikel 14.1.1 verankert, dass «bei neuer Sachlage die betreffenden Rennkommissare nochmals zusammenkommen müssen, um relevante Aussagen anzuhören». Eine solche Einsprache kann bis 14 Tage nach dem Vorfall eingelegt werden.



McLaren hat das zum Beispiel im Anschluss an den USA-GP getan, wo Norris eine Fünfsekundenstrafe erhielt (wegen Überholens von Max Verstappen neben der Bahn). Das frisch vorgelegte Material muss «bedeutsam, relevant und neu sein sowie zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht vorgelegen haben». Doch die Briten blitzten ab. Gemäss FIA waren die vier Kriterien für einen erfolgreichen Vorstoss nicht erfüllt.



Stella nach dem Katar-GP trotzig: «Wir erwarten, dass sich die FIA das nochmals anschaut.»



Da wird McLaren aller Voraussicht nach auf Granit beissen: Bei Vergehen von doppelten gelben Flaggen (Vorsicht, erhöhte Gefahr! Bereitmachen, um notfalls sofort anhalten zu können!) verstehen die Regelhüter keinen Spass und werden den Teufel tun, hier mit einem laschen Urteil einen Präzedenzfall zu schaffen.





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall





WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0