Dr. Helmut Marko: Was Max Verstappen 2025 braucht

​In der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» spricht Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko über die turbulente GP-Saison 2024 und über die kommenden Jahre mit Max Verstappen.

Seit Las Vegas steht der vierte Fahrer-WM-Titel von Max Verstappen fest, der 27-jährige Niederländer gewann behielt daraufhin im spektakulären Katar-GP die Nerven und gewann diesen Grand Prix zum zweiten Mal in Folge.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko sagt in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7»: «Nachdem das so auf und ab gegangen ist in diesen Jahr, war das eine grosse Erlösung für das gesamte Team. Wir sind alle froh, dass die Entscheidung nicht erst beim Finale fallen musste.»

Der 81-jährige Grazer weiter: «Der Beginn mit drei Doppelsiegen in den ersten vier Rennen war fein. Aus den folgenden sieben WM-Läufen konnte Max weitere vier Siege holen. Aber dann ging etwas schief.»

«Schon ab Miami hatten wir nicht mehr das schnellste Fahrzeug, aber weil wir noch immer Rennen gewonnen haben, wurde unsere wahre Konkurrenzfähigkeit verborgen. Wir haben zu spät bemerkt, dass wir in Sachen Entwicklung irgendwo falsch abgebogen sind.»

«Das Auto wurde immer schwieriger zu fahren und hatte nur einen ganz kleinen Bereich, in welchem es wirklich perfekt funktionierte. Kleinste Änderungen haben riesige Auswirkungen gehabt.»



«Wir waren gewohnt, das schnellste Auto zu haben, spätestens im Grand Prix. Wenn es in einem Training nicht so gut gelaufen war, dann haben wir das bis zum Rennen immer irgendwie geschafft. Das jetzt aber war ein komplett neuer Aspekt und dem haben sich alle mutig gestellt. Max hat intensiv mit den Ingenieuren gearbeitet und war öfters im Werk. Dann haben wir das Gott sei Dank herumgedreht. Dann hat es auch gewisse Turbulenzen im Team gegeben, es hat markante Abgänge gegeben. Das alles musste man verkraften.»



Die Frage ist: Wie geht das 2025 weiter?



Dr. Marko: «Wir haben wieder die Richtung gefunden, aber noch nicht so, dass wir über ein vorhersehbar liegendes Auto verfügen. Wir brauchen für 2025 daher einen Rennwagen, der ein breiteres Arbeitsfenster bietet. Das nächste Jahr wird insofern noch härter, weil das bestehende Reglement is letzte Jahr geht, und daher rückt wird das Feld noch näher zusammenrücken.»



«Wenn wir Max ein halbwegs ordentlich liegendes Auto hinstellen, dann ist es immer noch die Klasse von Verstappen, die am Ende den Unterschied macht. Wir wollen diesen fünften Titel in Folge.»



«2026 dann wird die noch grössere Herausforderung, weil da ein völlig neues Reglement auf uns zukommt und Red Bull Racing erstmals den Motor selbst baut. Da kommt schon Einiges auf uns zu.»





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall





WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0