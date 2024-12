Sergio Pérez: Kupplung ruiniert – seine Zukunft auch?

​War’s das für Sergio Pérez in Diensten von Red Bull Racing? Nach einem weiteren enttäuschenden Wochenende in Katar wird der Mexikaner seinen Platz bei RBR kaum behalten können.

Monatelang hat Red Bull Racing-Teamchef seinem GP-Sieger den Rücken freigehalten. Gerüchte, wonach Sergio Pérez den Platz bei Red Bull Racing räumen müsse, hat Horner immer dementiert. Allerdings hat Horner, so wie auch Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko, immer klargemacht – von Pérez wird eine Leistungssteigerung erwartet. Aber die ist nicht gekommen.

Jüngstes Kapitel in Qatar: Aus im ersten Segment der Quali zum Sprint. Beim Sprint-Start aus der Boxengasse (Red Bull Racing hatte den Wagen umgebaut) legte der GP-Routinier ein Nickerchen ein und wurde vom Williams-Fahrer Franco Colapinto gleich mal überholt.

RBR-Teamchef Christian Horner ätzte: «Wenn die Ampel auf Grün schaltet, fährt ein Rennfahrer in der Regel los.»

Pérez wurde im Sprint Letzter.

In der GP-Quali dann immerhin Startplatz 9, die beste Leistung seit Baku im September. Dann aber Dreher im Grand Prix, und obschon der Mexikaner die Erfahrung von 280 Grands Prix vorweisen kann, hat er dabei die Kupplung ruiniert.



Dr. Marko: «Sehr bedauerlich. Wir hätten einen fünften Platz herausholen können.»



Aus den vergangenen sieben Grands Prix kann Pérez eben mal zwei zehnte Ränge vorweisen (Singapur und Las Vegas) und einen siebten Platz in Texas. Red Bull Racing ist ein Einwagen-Team geworden.



Teamchef Christian Horner nach dem Katar-GP: «Checo hatte ein sehr schwieriges Jahr, und natürlich ist die Punktebeute nicht zufriedenstellend. Wir unterstützen ihn bis zur Zielflagge in Abu Dhabi.»



«Seine Lage ist nicht angenehm, mit Spekulationen, die ins Kraut schiessen. Er ist alt und weise genug, seine Situation einschätzen zu können. Niemand zwingt ihn zu irgendwas.»



Red Bull wird nach dem WM-Finale von Abu Dhabi entscheiden, wie es mit Sergio Pérez weitergeht.





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall





WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0