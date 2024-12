Fernando Alonso: «Zwei Jahre das verdammte Problem»

​Der zweifache F1-Champion Fernando Alonso im Katar-GP: «Ich fasse es einfach nicht, Mann – zwei Jahre lang das verdammte Problem auf den Geraden!» Worüber sich der 32-fache GP-Sieger so aufregt.

Nicht zum ersten Mal regt sich Fernando Alonso über mangelnde Power seines Formel-1-Motors auf. Unvergessen, wie er ausgerechnet im Japan-GP in Suzuka 2015 über sein Triebwerk zeterte, vor versammeltem Honda-Vorstand. «Das ist ein GP2-Motor! GP2-Motor! Arrrgh!» Und kurz darauf: «Das ist einfach nur peinlich.»

Zeitsprung nach Qatar 2024. Die Fans wundern sich über diese Wortmeldung von Fernando: «Ich fasse es einfach nicht, Mann – zwei Jahre lang das verdammte Problem auf den Geraden!» Später hat der Spanier am Funk deponiert, wie jämmerlich langsam er auf der Geraden sei.

Die Fans wunderten sich: War sein Aston Martin vielleicht mit zu steil gestellten Flügeln unterwegs? Gab es ein Problem mit dem Mercedes-Motor? Jedenfalls verlor der Formel-1-Weltmeister von 2005 und 2006 nach dem Re-Start gleich mal Ränge, als Lewis Hamilton und Yuki Tsunoda auf der Start/Ziel-Geraden an ihm vorbeirauschten als würde der 32-fache GP-Sieger parken.



Der Asturier erklärte dazu nach dem spektakulären Katar-GP und seinem siebtem Platz: «Es ist nicht das erste Mal, dass wir in der ersten Runde eines Grand Prix oder kurz nach einer Safety Car-Phase beim Re-Start nicht die volle Leistung aus dem Motor holen.»



Alonso erlaubt sich einen Scherz: «Vielleicht meint das Auto ja noch, es fahre hinter dem Safety-Car. Jedenfalls kann ich nicht die volle elektrische Energie abrufen, wenn das Rennen freigegeben wird. Und mit Gegnern so dicht im Nacken verlierst du dann ratz-fatz ein paar Ränge. Wir sind dem Problem auf der Spur.»



Aston Martin-Teamchef Mike Krack: «Wir prüfen derzeit, was die Anderen in Sachen Leistungsentfaltung unterschiedlich machen. Ich kann die Verzweiflung von Fernando gut verstehen, wenn nach dem Start oder Neu-Start die Gegner nur so an dir vorbeifliegen.»



Aus dem Umfeld von Aston Martin sickert durch: Es handelt sich um ein Software-Problem.





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall





WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0