Lewis Hamilton: Berührende Worte zum Mercedes-Aus

​Kein Fahrer hat mehr Rennen für einen GP-Rennstall bestritten als Lewis Hamilton für Mercedes: Sein 246. Einsatz in Abu Dhabi ist der letzte, 2025 fährt er Ferrari. Der Abschied tut weh und geht dem Superstar nahe.

Die erfolgreichste Zusammenarbeit zwischen einem Formel-1-Fahrer und einem GP-Rennfahrer geht zu Ende: Lewis Hamilton sitzt an diesem Wochenende auf dem Yas Marina Circuit zum 246. und letzten Mal im Mercedes-Benz. Zudem hatte Lewis bei allen seinen Grands Prix einen Mercedes-Motor im Heck, ab 2007 bei McLaren, ab 2013 im Werksrennstall.

Mit Mercedes hat Hamilton sechs seiner sieben Titel eingefahren, der Abschied tut aus verschiedenen Blickwinkeln weh: Erstens war Lewis seit seiner Zeit als Kartfahrer Teil der Mercedes-Familie. Zweitens all diese Erfolge.

Drittens, und jetzt fängt es wirklich an weh zu tun, der Stachel von Abu Dhabi 2021 mit dem kontroversen WM-Finale gegen Max Verstappen. Und viertens eine enttäuschende Saison 2024, in welcher Hamilton gegen George Russell den Kürzeren gezogen hat und die WM auf Rang 7 beenden wird, so weit hinten wie noch nie.

Nun also die Abschiedsvorstellung bei Mercedes, im kommenden Januar 2025 sitzt Lewis Hamilton im Ferrari.

Der siebenfache Weltmeister und 105-fache GP-Sieger sagt am Yas Marina Circuit: «Zwischendurch werde ich mir in bestimmten Momenten immer bewusst, was das bedeutet – das ist heute zum Beispiel mein letztes Donnerstag-Briefing mit dem Team gewesen. Das ist nicht einfach zu verdauen. Wenn ich mein stärkstes Gefühl für all diese Jahre nennen sollte, dann würde ich sagen, es ist Stolz darauf, was wir zusammen erreicht haben.»



Wie ist das Jahr als kommender Ferrari-Fahrer verlaufen? «Es war merkwürdig. Das erste Treffen mit Toto Wolff nach meiner Entscheidung war ziemlich verkrampft. Und es war auch seltsam, meine Mannschaft zu treffen, nachdem sie erfahren hatte, was ich 2025 mache. Ich weiss noch, dass wir wenige Tage nach der Verkündung miteinander kegeln gingen. Da musste ich mir Einiges anhören.»



«Ich kenne so viele Menschen bei Mercedes so gut. Wir sind durch dick und dünn gegangen. Menschen haben in meiner Zeit hier geheiratet, sie haben sich scheiden lassen, sie sind krank geworden, sie haben Familienmitglieder verloren – das sind alles Momente, die dich ganz stark mit deiner Truppe verbinden. Und dieses Band zu kappen, das berührt mich. Ich muss zugeben, ich habe unterschätzt, welche Auswirkungen das auf die ganze Saison haben würde. Es ist wirklich nicht leicht.»





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall





WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0