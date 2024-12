Max Verstappen: «Natürlich finde ich das schade»

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen sprach vor dem letzten Rennwochenende der Saison in Abu Dhabi über seine Erwartungen an das Saisonfinale und die Neuigkeiten zu seinem Heimrennen in Zandvoort.

Max Verstappen durfte in Katar nach der umstrittenen Startplatz-Strafe den GP-Sieg feiern. Der vierfache Formel-1-Champion schaffte es, die Wut über die verlorene Pole in seinen neunten GP-Sieg in diesem Jahr umzumünzen. Nun steht mit dem Rennen in Abu Dhabi das letzte Kräftemessen in diesem Jahr auf dem Programm.

Der 27-Jährige aus dem Red Bull Racing-Team freut sich auf den letzten Grand Prix des Jahres. Er sagt: «Hier haben wir eine ganz andere Strecke als in Katar. Aber das jüngste Wochenende ist natürlich ermutigend, weil es gezeigt hat, dass man das Blatt wenden kann, auch wenn man nicht so gut in eine WM-Runde startet.»

Und der Niederländer fügt an: «In Katar waren wir zu Beginn des Wochenendes nicht sehr schnell, doch im Qualifying zum GP waren wir dann vorne dabei. Die Strecke hier war in der Vergangenheit ein gutes Pflaster für uns, aber es hat sich seit dem letzten Besuch einiges verändert.»

«Ich hoffe, dass wir trotzdem ein gutes Wochenende erleben und auch etwas über das Auto lernen können, das uns mit Blick auf die Saison 2025 helfen wird. Es wäre natürlich schön, die Saison mit einem Sieg abzuschliessen, aber es ist für die Arbeit im Winter nicht entscheidend», erklärt der 63-fache GP-Sieger weiter.

Verstappen hat auch eine klare Meinung zum angekündigten Ende des Formel-1-Rennens auf seiner Heimstrecke von Zandvoort. Dazu sagt der vierfache Weltmeister: «Natürlich finde ich das schade. Andererseits bin ich aber auch sehr stolz auf das, was die GP-Organisatoren erreicht haben. Ich hätte nie gedacht, dass wir nach Zandvoort zurückkehren, als ich in meine Formel-1-Karriere gestartet bin. Und sie haben Beachtliches geleistet, auf das sie stolz sein können.»

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall





WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0