Abu Dhabi-GP im TV: Max Verstappen jagt fünften Sieg

​Auf keiner Formel-1-Rennstrecke ist Champion Max Verstappen als auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi. Am 8. Dezember kann er beim Nacht-GP seinen fünften Sieg in Folge erobern.

Red Bull Racing hat zur Konkurrenzfähigkeit zurückgefunden: Nachdem Max Verstappen in Brasilien übers Wasser gegangen war, zeigte er beim Katar-GP ebenfalls seine Klasse – 63. GP-Triumph.

In der Liste der Formel-1-Sieger liegen vor dem 27-jährigen Niederländer nur Lewis Hamilton (105 Siege) und Michael Schumacher (91).

Nun kann Verstappen mit seinem früheren WM-Rivalen Hamilton gleichziehen, was die Erfolgsbilanz in Abu Dhabi angeht. Der Engländer hat dieses Rennen fünf Mal gewinnen können (2011 mit McLaren, 2014, 2016, 2019 und 2019 mit Mercedes), Max steht bei vier Erfolgen hintereinander von 2020 bis 2023. Auf keiner Strecke hat Max mehr Siege errungen.

Ob das klappt mit einem Ausrufezeichen zum Saisonfinale, darüber halten wir Sie mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden. Weiter unten finden Sie zudem die wichtigsten Sendetermine unsere Kollegen von Sky, ORF, SRF und ServusTV.





Abu Dhabi-GP: Die Sieger

2009 Sebastian Vettel (Red Bull Racing)

2010 Sebastian Vettel (Red Bull Racing)

2011 Lewis Hamilton (McLaren)

2012 Kimi Räikkönen (Lotus)

2013 Sebastian Vettel (Red Bull Racing)

2014 Lewis Hamilton (Mercedes)

2015 Nico Rosberg (Mercedes)

2016 Lewis Hamilton (Mercedes)

2017 Valtteri Bottas (Mercedes)

2018 Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 Lewis Hamilton (Mercedes)

2020 Max Verstappen (Red Bull Racing)

2021 Max Verstappen (Red Bull Racing)

2022 Max Verstappen (Red Bull Racing)

2023 Max Verstappen (Red Bull Racing)





Grosser Preis von Abu Dhabi im TV

Freitag, 6. Dezember

06.00 Sky Sport F1 – Legends of F1 - Ayrton Senna

07.40 Sky Sport F1 – Inside Story: Magnificent Hamilton wins Silverstone classic

09.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

10.00 Sky Sport F1 – Warm Up: Das Motorsport Spezial

10.20 ORF1 – Beginn Übertragung Erstes Freies Training

10.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Erstes Freies Training

10.30 Erstes Freies Training

13.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Katar

13.15 Sky Sport F1 – GP Confidential

13.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Zweites Freies Training

13.55 ORF1 – Beginn Übertragung Zweites Freies Training

14.00 Zweites Freies Training

16.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

17.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

18.00 Sky Sport F1 – Rennen Las Vegas

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Zweites Freies Training

23.00 Sky Sport F1 – Rennen Katar



Samstag, 7. Dezember

06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

06.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Katar

07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training

08.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Zweites Freies Training

10.00 Sky Sport F1 – Die Saison 2021

11.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Katar

11.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Drittes Freies Training

11.20 ORF1 – Beginn Übertragung Drittes Freies Training

11.30 Drittes Freies Training

14.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

14.45 ORF1 – F1 News

14.55 ORF1 – Beginn Übertragung Qualifying

14.55 SRF zwei – Beginn Übertragung Qualifying

15.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

17.00 Sky Sport F1 – Max Verstappen: The DNA of a Champion

18.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

19.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

22.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

23.45 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt



Sonntag, 8. Dezember

06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

06.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

08.00 Sky Sport F1 – Max Verstappen: The DNA of a Champion

09.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Las Vegas

11.40 Sky Sport F1 – Rennen Kompakt Katar

12.10 Sky Sport F1 – Lewis Hamilton: The Lie Detector Test

12.20 Sky Sport F1 – Max Verstappen: The DNA of a Champion

12.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

12.30 ORF1 – F1 News

13.25 ORF1 – Beginn Übertragung Rennen

13.45 SRF zwei – Beginn Übertragung Rennen

13.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

14.00 Grosser Preis von Abu Dhabi (bei uns im Live-Ticker)

15.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

16.00 ORF1 – F1 Motorhome

16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

17.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook: GP Abu Dhabi

17.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

18.10 ServusTV – Rennen Re-Live

19.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook: GP Abu Dhabi

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

23.00 Sky Sport F1 – Rennen Kompakt

04.00 ORF1 – Wiederholung Rennen





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall





WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0