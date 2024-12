Charles Leclerc (Ferrari): Norris muss aufpassen

​Der Monegasse Charles Leclerc (27) ist so richtig heiss: Nach seinem zweiten Platz in Katar liegt er knapp hinter dem WM-Zweitplatzierten Lando Norris. Charles: «Klar will ich an Norris vorbei.»

2022 war Ferrari-Fahrer Charles Leclerc erster Herausforderer von Max Verstappen. Die WM-Chancen des Monegassen lösten sich in Luft auf, weil Ferrari weniger effizient entwickelte als Red Bull Racing, weil sich die Ferrari-Strategen einige Patzer erlaubten und auch weil Leclercs Nerven flatterten.

Zwei Jahre später wittert der inzwischen achtfache GP-Sieger Leclerc, dass WM-Rang 2 erneut in Reichweite liegt. Seit dem Ungarn-GP hat Charles einen tollen Lauf – Vierter in Ungarn, Dritter in Belgien und den Niederlanden, Sieger in Monza, Zweiter in Baku, Fünfter in Singapur, Sieger in Texas, Dritter in Mexiko, Fünfter in Brasilien, Vierter in Las Vegas, Zweiter in Katar, saustark!

Weil Lando Norris nach seiner Strafe in Katar als Zehnter nur einen Punkt erobert hat, liegt Leclerc nur noch acht Punkte hinter dem Briten. Charles ist so richtig heiss: «Klar wäre es cool, den zweiten WM-Rang zu angeln. Die Leute sagen vielleicht: ‘Welche Rolle spielt es schon, ob man Zweiter oder Dritter wird?’ Aber es spielt eben doch eine Rolle.»

Leclerc vertieft: «Wir hatten keine einfache Saison, wir hatten zwischendurch Probleme, haben es aber geschafft, uns daraus zu befreien. Daher wäre es persönlich eine grosse Befriedigung, WM-Zweiter zu werden. Und dass wir alles versuchen werden, um McLaren beim Finale noch die Führung im Konstrukteurs-Pokal abzunehmen, ist auch klar.»



«In Katar waren wir vom Glück begünstigt. In Abu Dhabi ist die Ausgangslage anders, weil wir vom Pistenlayout her konkurrenzfähiger sein sollten. Katar hat gezeigt: In dieser WM ist alles möglich. Ich werde mich voll reinhängen, um Ferrari den Markentitel zu schenken.»





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall





WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0