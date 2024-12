Fred Vasseur (Ferrari): «Das wird richtig schwierig»

Ferrari hat die Chance, zum ersten Mal seit 2008 die Konstrukteur-WM für sich zu entscheiden. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur wagt eine Kampfansage. Er weiss aber auch: Es wird schwierig, dieses Ziel zu erreichen.

Die Konstrukteurswertung wird in diesem Jahr zwischen McLaren und Ferrari entschieden. Und beide Mannschaften warten schon seit langer Zeit auf einen Triumph in der Team-WM. Bei McLaren liegt der letzte Titel noch länger zurück als bei Ferrari. Der Traditionsrennstall aus Woking hat letztmals 1998 den Titel in der Konstrukteurswertung erobert.

Ferrari wartet seit 2008 auf den nächsten Titel in der lukrativen Team-WM. Der älteste GP-Rennstall der Welt startet als Zweiter ins letzte Kräftemessen des Jahres. McLaren führt die Wertung mit 21 Punkten Vorsprung an.

Teamchef Fred Vasseur sagt zum Spitzenkampf gegen die Briten: «Zum ersten Mal in der Hybrid-Ära kämpfen wir beim Saisonfinale um den Titel der Konstrukteure. Das alleine ist schon eine grosse Errungenschaft. Aber natürlich werden wir an diesem Wochenende alles daran setzen, um den letzten Schritt zu schaffen.»

«Aber wenn wir ehrlich sind, ist unsere Chance eher mathematischer Natur. Das wird richtig schwierig, denn selbst wenn wir die ersten beiden Plätze besetzen, kann es sich McLaren mit dem Vorsprung von 21 Punkten leisten, Dritter und Vierter zu werden oder noch schlechter abzuschneiden», warnt der Franzose.

«Aber Ferrari hat Herausforderungen immer geliebt», fügt Vasseur kämpferisch an. «Wenn wir von Anfang bis Ende ein starkes Wochenende hinbekommen, haben wir zumindest eine Chance, und wir können sagen,, dass wir unser Bestes gegeben haben. Wir haben uns gut vorbereitet und wissen, dass das Qualifying eine wichtige rolle spielt, auch wenn wir wissen, dass unser Auto im Renntrimm eher stärker ist.»

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall





WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0