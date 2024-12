Eddie Jordan: Hammer-Aussage über Lewis Hamilton

​Der frühere Formel-1-Rennstallbesitzer Eddie Jordan (76) legt den Finger dorthin, wo es wehtut. Im Podcast «Formula for Success» redet er dem Mercedes-Superstar Lewis Hamilton und auch Ferrari ins Gewissen.

Der 76-jährige Ire Eddie Jordan, von 1991 bis 2005 als Rennstallbesitzer in der Formel 1, nimmt in seinem Podcast «Formula for Success» selten ein Blatt vor den Mund. In der jüngsten Ausgabe hat sich der Schnellsprecher aus Dublin mit bedenklichen Aussagen des siebenfachen Formel-1-Champions Lewis Hamilton befasst.

In der Qualifikation zum Katar-GP ist Hamilton ein weiteres Mal von seinem Mercedes-Stallgefährten George Russell entzaubert worden. Daraufhin stellte sich der erfolgreichste Formel-1-Fahrer vor die Mikrofone und sagte: «Ich bin einfach langsam. So wie jedes Wochenende. Das Auto fühlte sich verhältnismässig anständig an. Es ist also nicht so, dass es damit Schwierigkeiten gab. Aber wenn du immer so weit hinten losfahren musst, dann ist es so gut wie unmöglich, ein Wörtchen mitzureden um Rennsiege.»

Jordan kommentiert das so: «Wenn du als Rennfahrer nicht mehr zu 100 Prozent an dich glaubst, dann war’s das. 99,9 Prozent reichen nicht, denn dann bleibt dieser kleine Anteil, den du nicht aus dem Kopf bringst – dass dir das notwendige Selbstvertrauen fehlt, dass du nicht mehr die vollen Fähigkeiten besitzt.»

«Als ich von Lewis hörte, ‚ich bin einfach langsam‘, da wusste ich, dass das volle Selbstvertrauen bei ihm nicht mehr da ist. Wenn ich Ferrari wäre, dann würde ich schleunigst einen Weg aus dem Vertrag finden.»

«Und ich habe eine Nachricht für Hamilton: Lewis, du hast deine Musik, du hast deine Mode, du hast alle möglichen Dinge, die dich interessieren. Du bist in den Augen vieler Leute der grösste Fahrer aller Zeiten. Denk daran, wann der beste Moment ist, um von der Bühne abzutreten.»



Jordan macht den Podcast zusammen mit dem langjährigen Formel-1-Fahrer David Coulthard. Der Schotte ergänzt: «Hamilton hat in diesem Jahr gegen Russell eine Niederlage nach der anderen einstecken müssen. Es sieht so aus, als würde dieses Auto ihm einfach nicht liegen. Aber das war früher kein Thema. Er war doch einer jener Stars, die immer Leistung gebracht haben – egal unter welchem Reglement, mit welchem Auto, mit welchen Reifen, in welchem Wetter. Dass er das nun nicht mehr tut, das ist für mich sehr besorgniserregend.»



«Ich hoffe auf den Supermann-Effekt. So wie Supermann sein rotes Cape umlegt und dann Heldentaten vollbringt, so hoffe ich, dass Lewis den roten Overall anzieht und zur alten Leistungsfähigkeit zurückfindet. Viel Zeit hat er nicht. Derzeit ist er nur ein Schatten seiner selbst.»





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall





WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0