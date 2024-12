Toto Wolff: «Viel mehr als Zahlen und Statistiken»

In Abu Dhabi bestreitet Lewis Hamilton sein letztes Rennwochenende mit Mercedes. Teamchef Toto Wolff blickt vor dem letzten gemeinsamen Kräftemessen noch einmal auf die gemeinsamen Errungenschaften zurück.

Zwölf Jahre hat Lewis Hamilton mit dem Mercedes-Team in der Formel 1 um Ruhm, Ehre und WM-Titel gekämpft. Und mit dem Werksteam der Sternmarke hat der Brite viele Erfolge gefeiert. Entsprechend viele gute Erinnerungen kommen vor dem letzten gemeinsamen Kräftemessen in Abu Dhabi auf.

Teamchef Toto Wolff erklärt mit Blick auf den anstehenden Abschied des siebenfachen Weltmeisters, der zu Ferrari zieht: «Nach zwölf unglaublichen Jahren bereiten wir uns darauf vor, an diesem Wochenende das letzte Kapitel unserer Rennsport-Geschichte mit Lewis zu schreiben. Es war eine fantastische Reise. Als wir 2013 unsere Zusammenarbeit begannen, konnten wir uns nicht vorstellen, was noch kommen würde.»

«Sechs Fahrer-Weltmeisterschaften. Acht Konstrukteurstitel. 84 Siege. 78 Pole Positions. 153 Podestplätze. Die erfolgreichste Fahrer- und Teampartnerschaft in der Geschichte der Formel 1. Wir haben viele Höhepunkt erlebt. Aber auch einige niederschmetternde Momente, die wir gemeinsam überwunden haben», fährt der Wiener fort.

«Aber unsere Beziehung ist viel mehr als Zahlen und Statistiken und hat eine nachhaltige Wirkung über die Rennstrecke hinaus. Eine, die sich für mehr Vielfalt in unserem Sport einsetzt und für Inklusion kämpft. Lewis war der Katalysator für so vieles, und wir fühlen uns geehrt und sind stolz, Hand in Hand mit ihm gearbeitet zu haben. Diese Arbeit wird nach diesem Jahr nicht enden. Aber Lewis hat den Impuls dafür gegeben», ergänzt Wolff.

«Dieses Wochenende ist eine Feier. Eine Feier für alles, was wir zusammen erreicht haben. Die Verbindung von Lewis und Mercedes erstreckt sich über 26 Jahre. Auf jeder Runde, die er bislang in seiner Formel 1-Karriere zurückgelegt hat, wurde er von der Marke mit dem Stern angetrieben. Wir werden diese beispiellose Geschichte in Abu Dhabi und in der Woche darauf würdigen, wenn wir Kuala Lumpur, Stuttgart und schließlich Brixworth und Brackley besuchen.Und wir werden sie in dem Wissen ehren, dass Lewis, auch wenn diese Phase unserer Beziehung zu Ende geht, immer ein Teil unserer Familie sein wird», betont der 52-Jährige.

«Aber jetzt konzentrieren wir uns voll auf das anstehende Rennwochenende. Es gibt keinen besseren Weg, das Ende unserer gemeinsamen Zeit zu feiern, als mit einer starken Leistung auf der Rennstrecke. Das gesamte Team ist darauf fokussiert, noch ein weiteres Highlight zu erzielen. Wir wollen die Saison mit einem guten Ergebnis abschliessen», erklärt Wolff weiter.

Und der Österreicher fügt an: «Das wird uns helfen, den Schwung in den Winter mitzunehmen und 2025 das nächste Kapitel unserer Geschichte aufzuschlagen. Mit George Russell als erfahrenem Fahrer und Kimi Antonelli als spannendem Nachwuchstalent blicken wir einer vielversprechenden Zukunft entgegen. Aber zunächst möchten wir dieses aktuelle Kapitel zu einem positiven Abschluss bringen. Danke, Lewis: Ein letztes Mal, packen wir es an.»

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall





WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0