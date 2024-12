Carlos Sainz (Ferrari): «Sehr emotionales Wochenende»

​Nach vier Jahren mit Ferrari ist Abu Dhabi 2024 der vorderhand letzte Einsatz von Carlos Sainz in Rot. Der WM-Fünfte von 2021 und 2022: «Der Titelgewinn mit Ferrari wäre die schönste Art, Arrivederci zu sagen.»

Was für ein merkwürdiges Jahr für Carlos Sainz: Der Madrilene begann die GP-Saison im Wissen, dass er ausrangiert wird – im Januar 2024 bestätigte Ferrari, dass ab 2025 Lewis Hamilton für den berühmtesten Rennstall antreten werde.

Der 30-jährige Spanier gibt zu: «Natürlich war das seltsam. Aber ich konnte es auch verstehen – du sagst als Rennstall nicht nein, wenn der erfolgreichste aller Formel-1-Rennfahrer für dich antreten will. Das Schicksal wollte es so, und ich war halt jener, der dabei den Kürzeren gezogen hat.»

«Ich kann nichts Negatives über Ferrari sagen. Und ich bin davon überzeugt, dass ich im Guten gehe und die Italiener mit mir zufrieden sein dürfen. Ich verlasse Ferrari ja nicht, weil wir verkracht wären.»

«Ich werde in der kommenden Saison nicht mit Neid zu Ferrari hinübergucken, wenn ich für Williams fahre. Was immer die Roten an Erfolgen einfahren werden, geht auch zum Teil auf meine Arbeit zurück.»



«Das ganze Jahr über habe ich das gleiche Ziel verfolgt, und daran ändert sich auch hier in Abu Dhabi nichts: Ich will das bestmögliche Ergebnis für Ferrari erreichen, im Idealfall heisst das – Rennen gewinnen. Klar wäre mir am liebsten, ich könnte mich mit einem Sieg in Abu Dhabi verabschieden.»



«Das wird ein sehr emotionales Wochenende, nicht nur wegen meines Abschieds bei Ferrari, sondern weil halt für uns noch sehr viel auf dem Spiel steht.»



«Der Kampf um die Spitze wird wieder ein Mehrkampf von vier Rennställen sein, es kommt auf die Tagesform an, auf die Bahn, auf die Pistentemperatur, auf die Reifenmischung, das alles hat Einfluss darauf, wie die Reihenfolge aussieht. Da ist alles drin. Eine Vorhersage ist so gut wie unmöglich.»



«Ferrari den Titel zu bescheren, das wäre meine schönste Art, um Ferrari Arrivederci zu sagen.»





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall





WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0