Formel 1: Wieder mehr als ein Renndirektor im Einsatz

In der Formel 1 werden in diesem Jahr wieder mehrere Personen die Rolle des Renndirektors bekleiden, wie FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem bei einer Veranstaltung in Spanien angekündigt hat.

Seit dem unerwarteten Tod des langjährigen Formel-1-Renndirektors Charlie Whiting am 14. März 2019 gab es immer wieder Diskussionen um die Arbeit der Rennleitung. Erst übernahm Michael Masi das Zepter, doch der Australier stolperte über die Ereignisse beim Saisonfinale 2021, das für viel Aufregung sorgte. Anfang 2022 wurde der 46-Jährige aus Sydney durch Niels Wittich und Eduardo Freitas ersetzt.

Der Deutsche und der Portugiese teilten sich die Arbeit an der Spitze der Renndirektion auf, bis Freitas nach nur acht Einsätzen als Renndirektor wieder entlassen wurde. Seit dem 2022er-Rennen in Austin schwang deshalb Wittich alleine das Zepter als Renndirektor. Im vergangenen Jahr wurde der 52-Jährige überraschend entlassen, als noch drei Rennwochenenden auf dem Programm standen.

Für die letzten Rennen wurden die Dienste von Rui Marques in Anspruch genommen, der als Renndirektor der Nachwuchsserien Formel 2 und Formel 3 viel Erfahrung für diesen Job mitbrachte. Der Portugiese hatte alle Hände voll zu tun, weil er weiterhin für die Rennleitung in den beiden Nachwuchsklassen verantwortlich war.

In diesem Jahr sollen wieder mehrere Personen den Job des Renndirektors ausüben, wie FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem angekündigt hat. Im Gespräch mit den Kollegen von «Marca» erklärte er anlässlich einer FIA-Veranstaltung in Jarama: «Wer das sein wird und wie viele zum Einsatz kommen, werden wir in den nächsten Tagen wissen. Aber es wird sicherlich neue Gesichter geben und es wird mehr als einer sein, soviel steht fest.»

Einige Leute hätten im Hintergrund das nötige Wissen gesammelt, erklärte Ben Sulayem. «Denn man kann nicht einfach jemanden nehmen, der diese grosse Herausforderung meistern muss. Und dann können sich die Teams und die Fahrer beschweren, aber keiner will dafür bezahlen. Ich bin da ganz ehrlich, das erfordert grosse Investitionen. Wir haben mehr als zweieinhalb Jahre gebraucht, um die heutige Situation zu erreichen. Ob die Ergebnisse stimmen werden, sehen wir dann, wenn die Saison beginnt», fügte der 63-Jährige an.

Formel-1-Präsentationen 2025

14. Februar: Williams in Silverstone

18. Februar: Alle Teams in London

19. Februar: Ferrari in Maranello

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat