RTL 2025: Diese sieben Grand Prix gibt’s im Free-TV

​Zu Weihnachten 2023 gab es gute Nachrichten für deutsche F1-Fans: sieben GP wieder im freien Fernsehen bei RTL, Zweitrechtnutzer neben Sky. Auch 2025 können die Fans sieben Rennen kostenfrei geniessen.

Weihnachten 2023 fand für deutsche GP-Fans schon am 19. Dezember statt: Die Formel 1 ab der Saison 2024 wieder beim Privatsender RTL, in Form von sieben Direktübertragungen. Die Kooperation mit Pay-TV-Sender Sky wurde auf zwei Jahre ausgelegt (also 2024 und 2025).

«Das waren super Neuigkeiten», findet GP-Ass Nico Hülkenberg. «Als deutscher Formel-1-Fahrer freut es mich natürlich, dass der Sport in der Heimat dadurch wieder mehr Sichtbarkeit in der Masse erhält. Ein wichtiger Schritt, nachdem die Relevanz des Sports hierzulande nachgelassen hatte in den Jahren zuvor.»

Bei der Moderation 2025 wechseln sich Florian König und Laura Papendick ab. In der Kabine kommentieren wie gewohnt Christian Danner und Heiko Wasser. Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner setzt die Arbeit als GP-Experte fort. Als Boxenreporter arbeiten Kai Ebel und Alessa-Luisa Naujoks.

Inzwischen steht fest, von welchen WM-Läufen die Fans 2025 bei RTL die Formel-1-Action kostenfrei geniessen können:



RTL: Rennen im freien Fernsehen

China (Shanghai)

Italien (Imola)

Spanien (Barcelona)

Kanada (Montreal)

Belgien (Spa-Francorchamps) – samt Sprint

Niederlande (Zandvoort)

USA (Las Vegas)



RTL: Qualifyings im freien Fernsehen

Australien (Melbourne)

China (Shanghai)

Japan (Suzuka)

Italien (Imola)

Monaco (Monte Carlo)

Spanien (Barcelona)

Belgien (Spa-Francorchamps)

Ungarn (Budapest)

Niederlande (Zandvoort)

Singapur

USA (Las Vegas)



RTL+ (Streaming): Via Signalübertragung von Sky

Bahrain (Sakhir)

Saudi-Arabien (Jeddah)

USA (Miami) – samt Sprint

Österreich (Spielberg)

Grossbritannien (Silverstone)

Italien (Monza)

Aserbaidschan (Baku)

USA (Austin) – samt Sprint

Mexiko (Mexiko-Stadt)

Brasilien (São Paulo) – samt Sprint

Katar (Losail) – samt Sprint

Abu Dhabi (Yas Marina)



Unverändert zeigt Sky in Deutschland alle Trainings und alle Rennen live, hinter der Bezahlschranke.





Formel-1-Präsentationen 2025

23. Februar: Aston Martin (online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat