Max Verstappen: «Sind derzeit nicht die Schnellsten»

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen sprach am Rande des Albert Park Circuits über die Form seines Red Bull Racing Teams und seine Aussichten, den Fahrer-WM-Titel zum vierten Mal in Folge erfolgreich zu verteidigen.

Max Verstappen startete im vergangenen Jahr in guter Form in die Saison, und das war ein entscheidender Faktor bei der Eroberung seines vierten Fahrer-WM-Titels in Folge. Denn im Verlauf der Saison konnte die Konkurrenz zulegen, vor allem McLaren machte durch die Updates, die der Rennstall aus Woking an die Strecke brachte, grosse Fortschritte.

Am Ende reichte das zu Beginn der Saison angelegte Punkte-Polster des Red Bull Racing-Stars, um beim drittletzten Kräftemessen des Jahres in Las Vegas den Titel in der Fahrer-Wertung zu verteidigen. Beim Wettkampf der Konstrukteure musste sich Red Bull Racing aber mit dem dritten Platz hinter McLaren und Ferrari begnügen.

Die Frage, welche Form sein Team in diesem Jahr hat, liegt also nahe. Doch die Antwort von Verstappen fiel in Melbourne vage aus: «Eine positive, schätze ich – ich weiss es nicht. Wir werden dieses Wochenende und danach mehr wissen. Natürlich geben wir unser Bestes, mehr können wir ja nicht tun. Die Testfahrten waren kurz, aber wir haben dennoch ein paar Bereiche ausgemacht, an denen wir arbeiten konnten.»

«Ich denke, das Auto ist im Vergleich zu 2024 eine Verbesserung, aber es gibt wie gesagt immer noch ein paar Dinge, die wir optimieren wollen. Heir erwartet uns auch eine ganz andere Streckencharakteristik als in Bahrain. Und das führt sicherlich dazu, dass sich das Fahren etwas anders anfühlen wird. Wir werden das Ganze einfach Schritt für Schritt angehen», ergänzte der Niederländer.

Ob die Saison in diesem Jahr noch härter umkämpft ausfallen wird, könne er zu diesem Zeitpunkt unmöglich sagen, winkte der 27-Jährige ab. «Aber ich weiss, dass wir derzeit nicht die Schnellsten sind. Allerdings liegt noch eine lange Saison vor uns und hätte man mir diese Frage zu Beginn und zum Ende der vergangenen Saison gestellt, wären die Antworten ziemlich unterschiedlich ausgefallen. Denn in der Formel 1 kann sich vieles ziemlich schnell ändern.»

Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat