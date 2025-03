Norris: «Max Verstappen ist der härteste Gegner»

Im vergangenen Jahr hat Lando Norris erstmals in seiner Karriere um den WM-Titel kämpfen können – und verloren. Der Brite aus dem McLaren-Team hat dabei zwei wichtige Lehren gezogen, wie er in Melbourne erzählt.

Für Lando Norris war der Druck im vergangenen Jahr wohl zu gross. Denn der 25-Jährige, der erstmals ein Wörtchen um den WM-Titel mitreden konnte, erlaubte sich im WM-Fight gegen Titelverteidiger Max Verstappen einige Fehler. Am Ende unterlag er gegen den Niederländer, der sich bei der drittletzten WM-Runde in Las Vegas zum vierten Mal in Folge zum Champion krönen konnte.

Rückblickend verrät er, was er im Spitzenkampf gelernt hat. Norris erklärte im Fahrerlager von Melbourne: «Ich habe im letzten Jahr zwei wichtige Dinge gelernt: Erstens, dass ich nicht ganz bereit war, alles zu liefern, was das Team brauchte. Und das lag schlicht daran, dass es eine einzigartige Situation ist, wenn man gegen Max antritt.»

«Ich weiss nicht, ob der Fight gegen einen anderen Fahrer auch so ausgefallen wäre. Wahrscheinlich wäre es nicht so hart gewesen, denn ich finde, dass Max der härteste Gegner ist. Er ist mehr als alle andere bereit, ans Limit zu gehen, und das ist etwas, das ich über ihn gelernt habe. Und ausserdem habe ich verstanden, dass ich in jener Situation nicht auf dem richtigen Niveau war», fügte der Brite an.

«Ich habe aber meine Lektion gelernt und in den letzten Rennen habe ich mich dann in diesen Situationen stark verbessert. Aber in der Formel 1 ist alles anders, und selbst wenn einige dieser Situationen noch einmal auftreten sollten, gibt es keine Garantie dafür, dass ich die richtige Entscheidung treffe, oder dass er oder irgendein anderer Fahrer das tut», fuhr Norris fort.

«Das Knifflige ist, dass dir auf der Strecke nicht viel Zeit bleibt, um dich zu entscheiden, und deshalb kann man nicht zu lange darüber nachdenken», ergänzte der McLaren-Star, der sich eine Neuauflage des Spitzenduells in diesem Jahr wünscht. «Ich freue mich darauf, es nochmals zu versuchen, um herauszufinden, was getan werden kann. Ich denke aber, dass ich dieses Jahr nicht nur gegen Max kämpfen werde.»

Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat