Sauber: Jonathan Wheatley ab Suzuka Teamchef

Das ist kein April-Scherz: Ab dem 1. April wird Jonathan Wheatley die Rolle des Teamchefs bei Sauber übernehmen. Sein erstes Rennen in dieser Rolle wird der langjährige Red Bull Racing-Sportchef in Suzuka erleben.

Bereits im vergangenen August bestätigte das Sauber-Team, was zuvor schon von Red Bull Racing verkündet wurde: Jonathan Wheatley, der seit 2006 bei Red Bull Racing an Bord war und dort zuletzt die Rolle des Sportchefs bekleidete, hatte sich entschieden, nach der Saison 2024 zum Sauber-Team zu wechseln, das ab 2026 als Audi-Werksteam in der Formel 1 antreten wird. Der Brite wird dort die Rolle des Teamchefs übernehmen.

Wheatley musste sich allerdings gedulden, bis er seine neue Stelle antreten konnte, weil eine Konkurrenzverbotsklausel in seinem Vertrag einen nahtlosen Wechsel verhinderte. Nun ist die Zwangspause für den 57-jährigen Engländer bald vorbei.

Ab dem 1. April darf er im Schweizer Rennstall seine Arbeit aufnehmen, wie das Team verkündet. Sein erstes Rennwochenende als Sauber-Teamchef wird demnach die WM-Runde in Japan sein. Ab dann wird er zusammen mit COO und CTO Mattia Binotto das Zepter schwingen.

Wheatley begann seine Karriere in der Formel 1 bereits in den frühen 1990er-Jahre bei Benetton Formula One, wo er bis zum Chef-Mechaniker aufstieg. Es folgte der Wechsel ins neu gegründete Rennteam von Red Bull, für das er als Sportdirektor erfolgreich tätig war. In seiner Zeit bei Red Bull Racing war Wheatley bisher am Sieg aller sechs Konstrukteurs- und acht Fahrer-Weltmeisterschaften beteiligt.

Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat