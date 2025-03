Formel-1-CEO Stefano Domenicali verlängert Vertrag

Seit 2021 ist Ex-Ferrari-Teamchef Stefano Domenicali als Formel-1-CEO tätig. Der Italiener hat seinen Vertrag mit Liberty Media um fünf Jahre verlängert. Damit bleibt er bis und mit 2029 an der Spitze des Sports

Für Stefano Domenicali begann am 1. Januar 2021 ein neues Karriere-Kapitel. Der Motorsport-Manager aus Imola übernahm das Zepter in der Königsklasse von Chase Carey, der seinerseits die Geschicke der Formula 1 Group seit der Übernahme von Liberty Media im Januar 2017 geleitet und damit die Nachfolge von Bernie Ecclestone angetreten hatte.

Domenicali war massgeblich an der Vergrösserung des Marktanteils der Formel 1 beteiligt. Der frühere Ferrari-Teamchef geniesst deshalb nicht nur das Vertrauen der Protagonisten im Fahrerlager, sondern auch jenes der Entscheidungsträger auf der Teppichetage des Sports.

So ist es wenig verwunderlich, dass diese den Vertrag des 59-jährigen Italieners um fünf Jahre bis einschliesslich 2029 verlängert haben. Domenicali schwärmt: «Ich fühle mich geehrt, diesen unglaublichen Sport weiter anführen zu können, den ich schon von Kindesbeinen an liebe. Ich bin Liberty Media sehr dankbar für das in mich gesetzte Vertrauen.»

«Zusammen mit allen relevanten Parteien der Formel 1 werden wir weiter im Interesse unserer Fans arbeiten, denn sie stehen im Zentrum von all dem, was wir tun. Die Leidenschaft, Energie und das Adrenalin der Formel-1-Anhänger sind der Treibstoff, der mich antreibt und mich dazu bringt, nach dem Allerbesten für diesen Sport zu streben», ergänzte der Formel-1-CEO.

Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat