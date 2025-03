Lando Norris (McLaren/3.) verstört: «Wieder Fehler»

Dritter Startplatz für WM-Leader Lando Norris mit seinem McLaren auf dem Shanghai International Circuit. Der 25-jährige Engländer weiss: Das hätte besser gehen müssen. Und das liegt primär an ihm selber.

Merkwürdige Statistik im Rahmen des China-GP, aber eine, die Lando Norris durchaus passen dürfte: Bei noch jedem der bisher 17 Grossen Preise auf dem Shanghai International Circuit ist der Fahrer vom dritten Startplatz in die Punkte gefahren, mit nur einer Ausnahme immer in die Top-Sechs. Von P3 aus gewannen Lewis Hamilton 2011 und Fernando Alonso 2023 dieses Rennen.

Lando Norris ist von P3 (hinter seinem McLaren-Teamgefährten Oscar Piastri und Mercedes-Fahrer George Russell) sichtlich unbeeindruckt und berichtet: «Das ist enttäuschend, ich bin immer angefressen, wenn ich nicht auf dem ersten Platz stehe. Aber ich muss neidlos sagen – Oscar hat heute den besseren Job gemacht, schon das ganze Wochenende lang, Gratulation an ihn zur ersten Pole.»

Norris wirkt niedergeschlagen und vertieft: «Was mich angeht, so muss ich sagen: wieder zu viele Fehler, auch davor im Sprint. Immerhin fühlt sich der Wagen ein wenig besser an als am Freitag. Wir bewegen uns da in die richtige Richtung in Sachen Abstimmung. Am Freitag war mein Set-up wirklich schlecht.»

«Wir wissen, dass wir das schnellste Auto haben, aber das bedeutet nicht, dass der Wagen einfach zu fahren ist. Wir tun uns schwer zu verstehen, konstant Tempo aus dem Fahrzeug zu holen. Und dazu kommt, dass ich hier einfach nicht in den richtigen Rhythmus komme, ich schaffe es auch nicht, die Reifen perfekt zu behandeln.»



«Wenn du deine Leistung nicht auf den Punkt bringst, dann bist du eben nicht Schnellster, sondern Dritter. Generell fühle ich mich im Wagen weniger wohl als am Australien-Wochenende.»



«Was den Grand Prix angeht, so hat Piastri tollen Speed gezeigt, ich nicht. Meine Vorderreifen neigen zum Körnen, damit werde ich im Grand Prix zu kämpfen haben. Ich habe ein sehr langes Rennen vor mir und werde versuchen, daraus das Beste zu machen. Und ich muss meine Fehlerrate senken.»





GP-Qualifying, China

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,641 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,723

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,793

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,817

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:30,927

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,021

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,079

08. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:31,103

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,638

10. Alex Albon (T), Williams, 1:31,706

11. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,625

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:31,632

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,688

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,773

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,840

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,992

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,018

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:32,092

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,141

20. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:32,174





China-Sprint, Shanghai International Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 30:39,965 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,889 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,804

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,592

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +12,190

06. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +22,288

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +23,038

08. Lando Norris (GB), McLaren, +23,471

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24,916

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,218

11. Alex Albon (T), Williams, +39,292

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +39,649

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +42,400

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +44,904

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +45,649

16. Esteban Ocon (F), Haas, +46,182

17. Carlos Sainz (E), Williams, +51,376

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +53,940

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +56,682

20. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:00,212 min





WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix und 1 Sprint)

Fahrer

01. Norris 26 Punkte

02. Verstappen 24

03. Russell 20

04. Antonelli 14

05. Albon 10

06. Piastri 9

07. Hamilton 9

08. Stroll 8

09. Leclerc 8

10. Hülkenberg 6

11. Tsunoda 3

12. Gasly 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 35 Punkte

02. Mercedes 34

03. Red Bull Racing 24

04. Ferrari 17

05. Williams 10

06. Aston Martin 8

07. Sauber 6

08. Racing Bulls 3

09. Alpine 0

10. Haas 0